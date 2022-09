First Dates' aclara la verdad: cuánto cobran los participantes del programa

First Dates es el espacio televisivo perfecto. El show de citas que emite Cuatro desde hace cinco años y medios sigue imparable una temporada más, y ya van unas cuantas.

El espacio presentado por Carlos Sobera se mueve entre una audiencia muy fiel y estable, alrededor del 8% de share. Su franja es la más complicada del día. Se sitúa entre los informativos vespertinos (los más vistos) y los espacios de mayor audiencia de la televisión.

En esta guerra sin cuartel entre cadenas está Cuatro, fiable, estable y con un formato fácilmente reconocible durante el zapping habitual. Casi un millón de espectadores diariamente está enganchado a este restaurante que reúne los comensales más variopintos.

Todos tienen un punto en común: buscan el amor y quieren encontrar a su media naranja. En algunos casos lo tienen fácil y el equipo de casting da en el clavo. En otros, los candidatos no pegan ni con cola y lo único que viven es un rato agradable y divertido, o ni eso.

Sea como sea, es un espacio perfecto para desconectar, divertirse, emocionarse y terminar el día con una sonrisa en los labios. Que se lo digan sino a Carlos Sobera. El presentador ha encontrado en First Dates el formato perfecto y se le nota.

Se le ve cómodo, como en casa. Lo tiene ya por la mano después de tantos años presentándolo y le ofrece el punto justo de estabilidad, la de saber qué se hace y cómo hacerlo. Esto se combina con la novedad y el punto de improvisación que da el hecho de contar con parejas nuevas cada día.

Sobera es claramente un hombre de empresa que ha encontrado en Mediaset su lugar perfecto para trabajar. Asume los nuevos retos que le ponen por delante, como los realities que también presenta con acierto. Sin embargo, él mismo ha dicho que por First Dates siente algo especial y lo demuestra cada día.

¿Qué se cobra por ir a First Dates?

First Dates también tiene sus detractores o, más bien, personas que dudan de la veracidad del programa. Que si los participantes son actores, que si es imposible que exista gente así, que si hay parejas que no casan ni en pintura...

Tanto Sobera como el resto del equipo afirman una y otra vez que el casting es real y que las parejas se proponen tras un minucioso estudio de perfiles y candidatos. Realmente, hay días en los que los perfiles seleccionados son tan peculiares que cuesta creer que sean en realidad así.

| Cuatro

Otro tema controvertido es si se cobra por ir a First Dates y si los participantes, realmente pagan el menú. Para empezar, el restaurante no existe, es un decorado. No se puede ir a cenar al 'restaurante' de First Dates si no se participa en el espacio.

El precio del menú, que consta de doce platos para elegir, es de quince euros, que los concursantes pagan allí, aunque se les devuelve el dinero después de la grabación. En caso de que un comensal quiera invitar al otro, en este caso, no se le devuelve este dinero.

Para entendernos: pagas 30 euros que te devuelven al terminar el espacio, a menos que invites a tu pareja. Entonces te devolverán únicamente 15.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Respecto a si se cobra por participar en First Dates, en principio no se cobra como tal por participar. Lo que sí perciben los comensales, según Las Provincias, es una cantidad que compensa la cesión de derechos de imagen y que asciende a unos 90 euros.

Así pues, de Firts Dates, puedes salir con el amor de tu vida y con un pellizquito que te puede servir para una segunda cena que reafirme tu estrenado amor. La operación perfecta.