La fiesta que Terelu Campos ha utilizado para disfrutar de su ex y empezar de cero

Terelu Campos siempre se ha caracterizado por vivir la vida y pasárselo bien cuando se apagan los focos de los platós en los que lleva trabajando tres décadas.

En los últimos meses, Terelu ha disfrutado de varios enlaces matrimoniales y especialmente en uno de ellos, la hija mayor de María Teresa Campos se lo pasó realmente bien.

Estamos hablando de la boda de su amigo y expareja Kike Calleja con la periodista Raquel Abad. Hace un par de semanas, Terelu Campos celebró por todo lo alto la unión matrimonial entre el colaborador y reportero de Sálvame y su novia desde hace años.

| GTRES

Terelu ha escrito sobre ello en su blog y ha detallado cómo fue esa fiesta en la que vio a su exnovio sellar su amor con Raquel Abad.

Los nervios de Terelu cuando llegó a la boda de su ex

En primer lugar, la televisiva puso de manifiesto los nervios que sintió al llegar al lugar del evento. "Cuando llegué al sitio de la ceremonia noté que me estaba poniendo un poco nerviosa. Cuando vi a Kike llegar en un coche de caballos, empecé a derramar las primeras lágrimas"

"Fue un momento de Ocho apellidos vascos, pero me encantó. Porque lo representaba a él y lo que a él le gustaba", escribe la periodista en su blog semanal.

A su vez, la colaboradora narraba que "después deseaba que llegara Raquel. Me ofreció varias veces que la acompañara a alguna prueba para ver su traje junto a su madre y yo me negué siempre. Nunca quise, porque necesitaba que me sorprendiera", expuso en la citada publicación.

| Instagram (@kikecalleja)

"Quizá no me sorprendió porque habíamos hablado mucho del vestido sin dar detalles. Durante la cena lo comenté con Joaquín Torres y con Cristina Cifuentes: ella ha llevado el vestido y no el vestido a ella. Raquel iba sencilla y se identificaba con ella misma", proseguía.

"Volví a llorar cuando la vi bajarse de ese Rolls-Royce antiguo"

"Sí, sí, volví a llorar cuando la vi bajarse de ese Rolls-Royce antiguo. Estar al lado del padre de Kike me hizo la boda más complicada. Enrique es un ‘gentleman’ y observándolo vi esa emoción por la boda de su hijo y ese dolor por la ausencia de su mujer. Eso me hizo la ceremonia difícil", confesaba Terelu recordando la emoción que sintió en ese momento.

| Gtres

Para la presentadora de Sálvame "fue una boda de amigos en mayúsculas. Amigos de toda la vida, y eso es lo que había allí. Recuerdo a Silvia, Lucía, Vero, Estefanía y a Naiara, amigas de Raquel, dirigiéndose a mí diciéndome que conocían a la novia de toda la vida".

"Percibí que todo el mundo fue muy feliz y que estaban contentos"

"A mí me gustó que estuvieran allí, y madre mía, cómo comimos y cómo bebimos. Hacía años que no recuerdo haber bailado tanto y tan bien. Cada vez que me iba a sentar sonaba una canción que me gustaba más que la que estaba bailando. Vamos, que no paré", afirmaba la periodista.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Por último, la protagonista del día dejó claro que en la boda "percibí que todo el mundo fue muy feliz y que estaban contentos. No solo por el agua con misterio, sino porque, al final, celebrábamos una fiesta. Yo soy fiestera, pero es que los novios lo son también", aseguró.

"A ver si ahora va a parecer que a la única que le gusta una juerga es a mí. Acabé a las tantas de la madrugada. Ya no me acordaba de lo que era acostarme a la seis de la mañana", reconocía la buena de Terelu.