Fidel Albiac toma una decisión al confirmar que Rociíto piensa en el divorcio

Fidel Albiac ha escuchado atentamente las declaraciones que su mujer ha dado en El nombre de Rocío, el nuevo documental que emite Telecinco.

La hija de la Más Grande sigue pensando en el divorcio de sus padres y ha contado la verdad. Asegura que Rocío Jurado y Pedro Carrasco murieron enamorados, el problema fue la mala influencia de la familia Mohedano.

Fidel Albiac ha tomado una decisión: apartarse de esta guerra y alejarse del foco mediático lo máximo posible. En el primer programa que protagonizó su mujer estuvo presente, pero ahora se ha retirado porque sabe que la guerra no le incumbe. Siempre apoyará a Rociíto, de hecho le ha animado a que siga hablando, pero lo hará desde la distancia.

Fidel ha sufrido en primera persona la rabia del clan Mohedano, pues los hermanos de Jurado le han acusado de atrevimientos serios. El público tenía una mala imagen de él debido a estos rumores, pero Carrasco ha demostrado que todo es mentira.

Supuestamente, lo único que han intentado es hacer daño porque no están conformes con el dinero que la cantante les entregó tras su muerte.

Fidel ha escuchado a su mujer hablar del divorcio de Rocío Jurado, un tema en el que sigue pensando porque piensa que fue injusto. Rociíto ha explicado cómo le dijo la tonadillera que se iba a separar de Pedro Carrasco y asegura que cumplió con todo lo que prometió.

La mujer del abogado lamenta que sus padres no pasaran toda la vida juntos, pues está convencida de que se amaban de verdad.

“Me dijeron que papá y mamá iban a dejar de vivir juntos por problemas de adultos, pero que yo no me preocupase. Prometieron que iba a tener tanto a mi padre como a mi madre y que lo único que iba a cambiar es que no iban a vivir juntos”. La madre de Rocío Flores asegura que no le defraudaron y que no notó ningún cambio significativo.

Fidel Albiac descubre quién es el responsable

Fidel Albiac siempre ha tenido la versión de Rociíto, es una de las pocas personas que se ha molestado en averiguar la verdad. El resto de la familia se ha dejado llevar por la corriente mayoritaria, pero el abogado nunca le ha reprochado nada a su mujer. El documental En el nombre de Rocío está sirviendo para que el público y la prensa descubra que nada es lo que parece.

La hija de la Más Grande asegura que Gloria y Amador, hermanos de la cantante, son los responsables de muchos de sus problemas. Les acusa de haber influenciado a Rocío Jurado para que rompiera con Pedro Carrasco, pues de no ser así jamás se habrían divorciado. “Influía mucho que opinaban de todo, crispaban la relación y fue el problema que tuvo el matrimonio”.

Fidel Albiac está sorprendido porque no esperaba que su esposa reuniera el valor suficiente para contar la verdad. Pero ya no queda nada de la Rociíto que se escondía, ahora está más fuerte que nunca y quiere que el público descubra la verdad. Antonio David Flores no es el único responsable de sus problemas, la familia Mohedano también ha puesto empeño en silenciarla.

Fidel Albiac tuvo tiempo de conocer la verdad

Fidel Albiac compartió pocas vivencias con su suegro, pero ha tenido tiempo de vivir muchas cosas que Rociíto está sacando a la luz. Carrasco asegura que el boxeador no se sentía bien ni con Amador ni con Gloria, pues no le tenían en cuenta para nada. Llegó un momento en el que se hartó y pensó que lo mejor para él era separarse, por eso dejó a Rocío Jurado.

“Mi padre se vio ninguneado por los hermanos de mi madre, vio que no tenía ni voz ni voto y daba igual lo que opinase”. Según el testimonio de la mujer de Albiac, fue Pedro quien tomó la decisión porque no aguantaba más. El abogado podría aportar mucha información, pero no quiere enfrentarse a rivales que juegan con las cartas marcadas.