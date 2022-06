Fidel Albiac sospecha que hay una infidelidad detrás de la ruptura y habla con Rociíto

Fidel Albiac es uno de los hombres más deseados de la prensa del corazón porque nunca ha hablado con ningún periodista de forma oficial. No concede declaraciones porque cree que los rumores deben zanjarse en los tribunales y no quiere formar parte de ciertos negocios. Rocío Flores, la hija de su mujer, comparte esta postura y se niega a explicar lo que está sucediendo.

Fidel Albiac ha descubierto que el programa Viva la Vida maneja una información interesante: Rocío Flores ha roto su relación con Manuel Bedmar. Hace unas semanas una conocida publicación aseguró que el joven le había sido infiel a la influencer, incluso aportó pruebas. El marido de Rociíto sospecha que esta deslealtad podría haber motivado la ruptura, teoría que muchos comparten.

| Europa Press

Fidel ha recibido muchas críticas a lo largo de su trayectoria, pero su comportamiento es excelente y nunca ha cometido ningún error. La periodista Pilar Vidal asegura que el abogado lleva una vida completamente alejada de los medios. Trabaja en un despacho importante, es un profesional reputado y todo lo que Antonio David ha contado sobre él es mentira.

Fidel está cansado de seguir aguantando ciertos rumores y trasladará todo lo que sea delictivo a la sala judicial correspondiente. Le han acusado de atrevimientos serios, pero la única verdad es que siempre ha estado al lado de Rocío Carrasco. Es una de las pocas personas que no le ha traicionado nunca, por eso se ha ganado la confianza de los amigos de Rociíto.

Albiac tuvo buena relación con Rocío Flores en el pasado, así que no sería de extrañar que estuviera preocupado por ella. La joven supuestamente ha terminado con Manuel, quien ha sido su novio durante los últimos años. Vivían juntos y el noviazgo estaba asentado, pero supuestamente ha sucedido algo que ha acabado con el amor de forma tajante.

Fidel Albiac sabe que hay mucho dolor en juego

Fidel tuvo la oportunidad de escuchar a Laura Gutiérrez, quien aseguraba que era la amante Manuel Bedmar. La joven concedió dos entrevistas y aportó una serie de pruebas que habrían hecho bastante daño a Rocío Fores. La joven continuó con su novio y le perdonó, así que detrás de esta ruptura tiene que haber algo más que una presunta infidelidad.

| GTRES

Rociíto reconoció cuando empezó a trabajar en Telecinco que su hija se había puesto en contacto con ella, pero no pudo cogerle el teléfono. No se siente preparada para mantener la conversación que tienen pendiente, piensa que no es el momento oportuno. Está en manos de los mejores profesionales y sabe que tiene que ser prudente y no tomar ninguna decisión a la ligera.

Albiac sabe que su mujer tiene que recorrer un camino largo, pero confía en que salga victoriosa porque la verdad siempre sale a la luz. Se han contado muchas cosas sobre ella, aunque lo único cierto es que ha recibido ataques de toda su familia. Ha llegado el momento de poner las cartas encima de la mesa y cada vez hay más víctimas que se retiran de la batalla.

Fidel Albiac prefiere callar y escuchar a Rociíto

Fidel conoce de primera mano todo lo que ha sufrido su mujer, sabe que Rocío Flores le ha provocado mucho dolor. Rociíto está protagonizando un nuevo documental, pero en esta ocasión él se mantendrá completamente al margen. Prefiere desaparecer para que el testimonio de Carrasco tenga más fuerza.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Albiac tampoco comentará la ruptura de la hija de Antonio David, aunque es posible que comparta la teoría de Telecinco. Los supuestos engaños de Manuel Bedmar podrían haber hecho mella en la relación hasta romperla por completo. La influencer todavía no ha dado explicaciones y es posible que desmienta todo para no estar dentro de un nuevo conflicto.