Fidel Albiac, en shock al descubrir la cita secreta que ha tenido Rocío Carrasco

Fidel Albiac se ha quedado totalmente sorprendido tras descubrir la última cita que ha tenido su mujer. Y es que, lo que menos se esperaba era que Rociíto tomara esta importante decisión en relación con una de las personas que han formado parte de su vida.

En la última entrega de En el nombre de Rocío, emitida este lunes 3 de octubre, la televisiva habló sobre todos los secretos que hasta ahora habían permanecido a la sombra de la última gala de Rocío Jurado.

| GTRES

Después de ver el capítulo, la mujer de Fidel Albiac mostró en directo las supuestas facturas que demostrarían que tanto Amador como Rosa y su hija Chayo cobraron por su trabajo en el especial emitido en TVE en el año 2006.

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar y, a través de su cuenta de Twitter, fue la propia Rosa Benito la que quiso responder a estas polémicas declaraciones.

"A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada), me dice que las facturas son falsas. Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano", comenzó relatando la televisiva en las redes sociales.

"¿El sello de empresa dónde está? ¿Quién pagaba ella, 'la Jurado' o RTVE? Según esta factura, cobré el año pasado, 16 de febrero de 2021, que es cuando empiezan con la docufake. ¿A los 16 años me pagó a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¿Y no me piden que firme nada? ¡Qué raro!".

Ahora, y tras estas polémicas palabras, ha sido la mujer de Fidel Albiac la que ha salido públicamente a responder a su tía. Pero, lo que nadie se esperaba ha sido la decisión que ha tomado Rocío Carrasco en relación con las acusaciones que la ganadora de Supervivientes 2011 ha vertido sobre ella.

La mujer de Fidel Albiac va a por todas

Fidel Albiac no esperaba que su mujer fuera capaz de dar este importante paso. Este miércoles 5 de octubre, ha sido la propia Rocío la que ha querido responder públicamente a todas y cada una de las acusaciones que Rosa Benito ha vertido sobre ella en las redes sociales.

Y es que, según ha confesado en Sálvame, piensa tomar medidas legales contra la mujer de su tío después de que esta le acusara públicamente de haber cometido un supuesto delito de falsedad documental.

| LND

"Se acusa a una cadena, a una productora responsable de un equipo, que es mi equipo", comenzó relatando la mujer de Fidel Albiac, antes de asegurar que ya le gustaría tener a ella "la integridad que tiene el equipo de En el nombre de Rocío".

"Se me acusa a mí, particularmente, de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Yo quiero decir, aviso a Rosa, que llevo toda la mañana en el despacho de mi abogado", continúo relatando, antes de soltar la gran bomba de la tarde.

"Yo voy a emprender acciones legales de forma penal en contra de Rosa Benito, porque me está acusando de falsedad documental", confirmó la presentadora, provocando un gran revuelo en el plató.

Además, la mujer de Fidel Albiac aseguró que no es la única que quiere llevar a la colaboradora ante la Justicia. Y es que, según ella, "la cadena y la productora están estudiando en tomarlas también".

| Telecinco

"Hay que tener mucho cuidado. Esta señora se ha dedicado en redes sociales, porque tiene el dedito suelto, a poner que si es una factura falsa, que si no se sabe sumar…".

"Rosa, no se sabe sumar, no. La que tiene que aprender a sumar y a hacer una factura eres tú. Las facturas llevan el IRPF y el IVA que corresponde. Así todo el mundo sabe sumar, lo que pasa es que hay que asesorarse y hay que ser ducha en muchas cosas. No solamente en tener una boca muy grande y muy suelta".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Tras soltar esta bomba, Rociíto aprovechó para mandarle un consejo a Rosa Benito. "Antes de darle al dedito, uno no puede hacerlo compulsivamente, porque el que queda en ridículo y el que se muestra tal y como es, es el que lo hace", sentenció con dureza la pareja sentimental de Fidel Albiac.