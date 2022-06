Fidel Albiac, en serios apuros tras conocerse todos los datos de la enfermedad

Fidel Albiac está muy contento de que, por fin, su mujer haya dado el paso definitivo, pero lo que menos se esperaba era el precio que Rociíto iba a tener que pagar.

Después de varios meses de espera, el pasado viernes, 17 de junio, Telecinco emitió los dos primeros capítulos de En el nombre de Rocío, la nueva serie documental de la hija de 'la más grande'.

Tras haber desvelado el infierno que vivió junto a Antonio David Flores en Rocío: contar la verdad para segur viva, la mujer de Fidel Albiac ha regresado con la pistola cargada, pero esta vez, sus víctimas han sido los miembros más mediáticos de su familia.

Durante estas dos primeras entregas, Rociíto ha contado algunos de los principales motivos de la mala relación que mantiene, a día de hoy, con algunos de sus familiares. Pero, sin duda, los que peor han salido parados hasta ahora han sido sus tíos, Amador y Gloria Mohedano.

En la emisión del capítulo cero, la pareja sentimental de Fidel Albiac contó con la colaboración de Ana Iglesias, la albacea de su madre.

A pesar de no querer dar declaraciones públicas, la gran amiga de Rocío Jurado le entregó una carta en la que dejó plasmado todo lo que sucedió con la herencia de chipionera.

Ahora, Fidel Albiac y su mujer han dejado al descubierto todo lo que pasó durante los últimos días de vida de Rocío Jurado.

La mujer de Fidel Albiac lo cuenta todo

El especial Deluxe del pasado viernes, 17 de junio, comenzó con la emisión del capítulo cero de En el nombre de Rocío. En él, su protagonista tuvo la oportunidad de leer la carta que Ana Iglesias le había entregado en mano.

En ella, esta mujer contó cómo se desarrolló la lectura del testamento de Rocío Jurado. "Tus tíos se creían que se estaban repartiendo los bienes de la herencia de una madre, no los bienes de una hermana".

La mano derecha de 'la más grande' aseguró que confió en ella para desarrollar las funciones de albacea para "proteger a su hija".

"Esto significa que sabía que si ella llegaba a fallecer, si a la jauría no le dejaba bien servida, me iban a comer y era lo que ella no quería. Es algo que no ha podido evitar porque son como son y siempre quieren más", aseguró Carrasco.

Tras el visualizado del episodio cero, el plató de Telecinco contó con la presencia de la mujer de Fidel Albiac, que no tuvo ningún problema en responder a las preguntas de los colaboradores. Algunos no entendieron por qué, si no siente odio hacia sus tíos, utilizó la palabra "jauría" para referirse a ellos.

Rocío Carrascoaprovechó su intervención para aclarar sus palabras. "No les estoy insultando, les estoy descubriendo. Van a la presa más frágil, indefensa, herida, que saben que pueden atacar y a la que está arriba y les ponía límites".

"Si fueran ángeles, normales, maravillosos, no los llamaría así. Van en contra de la persona que más quería en el mundo", puntualizó a continuación.

Pero, sin duda, el momento más sorprendente llegó cuando le preguntaron sobre las verdaderas intenciones de Amador y Gloria Mohedano. La pareja de Fidel Albiac aseguró que ninguno de sus tíos habían tenido un gesto desinteresado con su madre.

"No eran generosos con ella porque cuando alguien es generoso con otra persona es a cambio de nada. A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, porque no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor".

