Fidel Albiac sabe que Rociíto volverá a llorar después de asimilar la ruptura

Fidel Albiac lleva manteniendo la misma postura 20 años: no quiere formar parte de la prensa del corazón y no participa en el negocio. El problema es que está casado con una de las mujeres más importantes de la crónica social, así que es imposible no hablar de él. Ha descubierto, gracias a una información filtrada en las redes sociales, que Rociíto está a punto de vivir una nueva tormenta.

Fidel Albiac sabe mejor que nadie lo que Rocío siente por sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, siempre ha tenido pasión por ellos. Antonio David Flores consiguió separarlos, pero eso no quiere decir que Carrasco les haya olvidado, todo lo contrario. Gloria no se da cuenta del dolor de su hermana y ha dado un paso muy controvertido: aceptar un nuevo programa.

Fidel se ha dado cuenta de que Gloria Camila está a punto de convertirse en la estrella de La Granja, un concurso que emitirá Telecinco. Este gesto rompe, completamente, la relación entre la colombiana y Rociíto, quien necesita estar más tranquila que nunca. La hija de José Ortega Cano está muy dolida y todo hace pensar que atacará a Carrasco, a pesar de que empleará un tono correcto.

Fidel es consciente de que su mujer ha llorado mucho por los problemas familiares, aunque ya está mucho más fuerte que en el pasado. Lamentablemente, volverá a emocionarse, pues tendrá oportunidad de ver a Gloria prácticamente a diario. Esto no hará más que recordarle que el vínculo que les unía se ha roto y lo peor es que no parece haber solución.

Albiac es una de las pocas personas que puede presumir de haber estado siempre al lado de la hija de Pedro Carrasco. Nunca le ha fallado y gracias a él ha salido adelante, a pesar de que Antonio David Flores haya intentado ensuciar su imagen. Los espectadores tienen mucha memoria y se han dado cuenta de que el abogado nunca ha cometido ningún error.

Fidel Albiac sale victorioso del conflicto

Fidel tiene claro que Rociíto siempre ha querido a sus hermanos, a pesar de que la familia Mohedano insinúe lo contrario. “A mí se me caía la baba con ellos dos. De pequeños eran bellos, siguen siendo bellos, pero cuando tú ves a dos niños tan enanos con esa alegría más”, ha explicado Rocío.

Albiac se ha ganado el respeto del entorno de su mujer, de hecho, no hay nadie que le conozca bien y hable mal de él. Alba Carrillo, una de las grandes amigas de Carrasco, asegura que el abogado es tremendamente cariñoso con los niños. Por eso no puede ser cierto que despreciara a Gloria Camila ni que no quiera saber nada de Rocío y David Flores.

“Fidel estaba loco con los cuatro, tengo recuerdos maravillosos de José Fernando haciendo trastadas con su cuñado y regañinas. Recuerdos de él jugando con Rocío y con Gloria, eran niños inteligentes y a él le motivaba mucho”, desvela Carrasco.

Gloria Camila no se acuerda de cómo fue su infancia y, ahora, critica a su cuñado, algo que hace llorar a Rociíto. Este tipo de desplantes han hecho que se alejen y quizá nunca logren llegar a un acuerdo.

Fidel Albiac respeta las nuevas normas

Fidel entiende que su esposa sea un rostro conocido y que tenga que dar explicaciones, pero él no quiere seguir este juego. Rocío ha estado mucho tiempo en silencio porque no tenía fuerzas y ahora, que todo eso es pasado, quiere cambiar las normas. Gloria Camila le responde de forma indirecta en los programas para los que trabaja.

Albiac ha ganado algo importante: un perdón público y el respeto de los periodistas. Durante muchos años, han dado informaciones que no se correspondían con la realidad y ahora todos saben que estaban equivocados. Los hechos juegan a su favor, así que puede estar tranquilo porque nunca volverá a pasar por lo mismo.