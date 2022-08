Fidel Albiac sabe que la ruptura ha sido por dinero y que Rociíto no quiere saber más

En el último año, Fidel Albiac ha tenido que lidiar, todavía más, con estar en el foco mediático. No es para menos porque la emisión de la primera docuserie de su mujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, marcó un antes y un después en televisión.

Lejos de acabar con estar en el punto de mira, la madre de Rocío Flores volvía a estrenar documental, pero, en esta ocasión, iba dirigida concretamente a sus familiares más mediáticos. Asimismo, En el nombre de Rocío ha prometido poner contra las cuerdas a Ortega Cano, Amador y Gloria Mohedano.

Después de 10 episodios que han generado verdadera polémica, hoy viernes, 26 de agosto, sale a la luz una nueva entrega, que lleva por título de El Pozo. Ha sido en este episodio donde Rociíto ha contado cómo actuaron los miembros de su clan respecto a la herencia que dejó 'La más grande'.

El verdadero motivo del distanciamiento entre Rocío Carrasco y sus tíos

Hace poco se descubrió cómo finalmente la suegra de Fidel Albiac había decidido hacer las reparticiones de sus posesiones. En primer lugar, dejó a su marido José Ortega Cano su finca 'Yerbabuena', aunque más tarde el extorero la acabó vendiendo. Después, una nave industrial para su hermano Amador y sus hijos y otra nave para Fernando, su ahijado.

En cuanto a su dúplex en Chipiona y su chalet 'Mi abuela Rocío', fueron destinados a su amigo Juan de la Rosa y a Gloria Mohedano, respectivamente. Por si fuera poco, sus dos hermanos también se quedaron con la finca 'Los Naranjos'.

Finalmente, la cantante determinó en su testamento que su hija Rocío Carrasco sería quien recibiría toda la herencia. Así pues, de esta manera quedaron todas las reparticiones una vez que falleció 'La más grande'. Sin embargo, pese a que la suegra de Fidel Albiac dejó propiedades a la mayoría de sus allegados, lo cierto es que para algunos no fue suficiente.

Fue a partir de ese momento cuando la familia empezó a romperse porque algunos miembros del clan no estaban de acuerdo con el legado que había dejado 'La Jurado'. Y es que la misma Rocío Carrasco ha explicado todos los detalles sobre este delicado momento que vivió en el último episodio de su docuserie.

La mujer de Fidel Albiac asegura que fueron sus tíos, Amador y Gloria, quienes no acabaron de aceptar la última decisión que había tomado la artista. "No están satisfechos con las valoraciones", empezaba diciendo.

"Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre. No soportan que me nombre heredera. Gloria no lo puede soportar", revelaba. No obstante, toda esta situación empeora cuando la esposa de Fidel Albiac descubre que era propietaria de un pozo, dominio de su padre, Pedro Carrasco.

Aunque la hija de Rocío Jurado no sabía de la existencia de esta excavación, su tía Gloria sí que era consciente, por lo que le ocultó esta verdad a su sobrina.

Asimismo, la mujer de Fidel Albiac relató que decidió poner a la venta este pozo que le pertenecía. Sin embargo, esto provocó que la finca, que Rocío Jurado había legado a sus hermanos, se quedara sin agua.

Por esta razón, Amador Mohedano le exigió a su sobrina disponer de ese pozo a pesar de que su sobrina era quien tenía toda la herencia. Sin duda, esta decisión de Rocío Carrasco acabó por romper los lazos que la unían con sus familiares.

El desafortunado comentario que acabó alejando a Rocío Carrasco para siempre

No solo este episodio que vivió provocó que la mujer de Fidel Albiac acabara por poner distancia entre ella y su familia mediática, sino también por otra razón. Asimismo, la madre de David Flores relató otro episodio que vivió al lado de su tía.

"Todos volvimos a la casa de la Moraleja. Entré en la casa y se me vino el mundo abajo, vi su casa sin ella…". "Estaba llena y yo la veía vacía porque ella no iba a estar. Recién llegada me senté en un sofá del salón, entró Gloria, me dio un beso, me dio un abrazo"

"Y me dice: 'lo que a mí sí me gustaría para mi casa es ese mueble'. La miré y le dije… '¿cómo?' Y me dice: 'que ese mueble me vendría muy bien para mi casa de Sevilla'", explicaba atónita Rocío Carrasco.

Sin duda, fue en ese momento en el que Rocío Carrasco rompió definitivamente su relación con su tía materna.