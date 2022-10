Fidel Albiac sabe que no para de llorar desde que le están obligando a divorciarse

Fidel Albiac ha visto a la mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, tener que dar la cara en un programa de televisión. Y todo después de que saliese a la luz la semana pasada que el torero estaría iniciando los trámites para separarse de ella.

Fidel Albiac se ha enterado de lo que piensa la andaluza tras conocer que su esposo ha pasado a la acción en aras de separarse. Aldón le he dejado claro que desconocía casi en su totalidad las maniobras que estaría llevando a cabo su marido. "Hay una abogada y no su abogado de confianza, el que le asesora públicamente", decía hace unas horas.

Tras estas palabras, Ana María ha sido clara y confirmaba que "no me ha llegado la información ni me han presentado nada", sentenciaba la colaboradora de Fiesta.

Fidel Albiac sabe que le obligan a divorciarse cuanto antes

Y es que la charla que ha mantenido la andaluza con Emma García ha estado cargada de incomodidad, según se ha podido ver en plató a la colaboradora. En un momento dado, se le ha visto emocionada e incluso sus ojos se ponían vidriosos cuando se hablaba de que la separación ya iba en serio.

Todo comenzó cuando Paloma García-Pelayo anunciaba que "el matrimonio Ortega Aldón ha iniciado los trámites de divorcio. La iniciativa de Ortega, es el que se pone en contacto con un abogado matrimonialista", afirmaba García-Pelayo.

Más allá de lo que ha respondido Ana María sobre el tema, le ha confirmado a Emma García que no se perderá la entrevista que va a dar esta mañana su marido. Volverá a sentarse en un plató el día de la vuelta a la televisión de Ana Rosa Quintana.

Fidel Albiac se entera de que la situación le ha pillado por sorpresa

Una entrevista que ha creado una gran expectación, ya que será la primera que ofrezca el diestro tras lo que se ha hablado sobre su matrimonio. Unos meses en los que no se ha dejado de exponer una posible separación tras la crisis que han sufrido ambos.

"Él es el dueño de su vida y comunica las decisiones cuando cree que tiene que hacerlo", ha aclarado la invitada. Lo que quiere dejar claro la sanluqueña es que en la entrevista de este lunes no considera necesario que su marido le mande ningún mensaje.

Ambos viven en la misma casa y cualquier aspecto que le tenga que decir sobre su matrimonio podría decírselo a la cara. "No hace falta que me mande ningún mensaje por televisión, vivimos bajo el mismo techo", sentenciaba.

Lo que ha desencadenado el divorcio más mediático

Fidel Albiac ha visto cómo, en los últimos meses, el diestro y su mujer han decidido que la crisis que sufren desde hace tiempo se convierta en un circo. Ambos han alimentado con sus declaraciones y sus actitudes que la prensa del corazón hable más de la cuenta sobre ellos.

Lo cierto es que la crisis matrimonial viene de atrás y ha influido especialmente la mala relación entre la familia de Ortega Cano y la andaluza. Sobre todo, los rifirrafes entre Ana María y la hija de este, Gloria Camila, han sido especialmente desagradables.

La primera ha denunciado en varias ocasiones los feos y desprecios que ha tenido la colombiana con ella desde que se casó con Ortega Cano. Muchos aspectos han derivado que esta situación esté a punto de estallar, y el torero se ha puesto manos a la obra para que el proceso de separación no se alargue demasiado.

Desea que ambos tomen caminos separados de forma legal, algo que hacen llevan haciendo desde hace tiempo aun viviendo bajo el mismo techo.

