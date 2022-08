Fidel Albiac sabe que el divorcio está siendo tan duro que ella no quiere verle más

Fidel Albiac ha comprobado que parte de la familia mediática de su mujer se ha visto envuelta en una crisis de la que les va a costar mucho salir.

Fidel Albiac está en shock por el sufrimiento que está pasando una de las parejas que copa los titulares de las revistas del corazón en los últimos meses.

Y es que sabe que la historia de amor entre Ana María Aldón y José Ortega Cano está más cerca de acabar definitivamente que de recomponerse. Han sido muchos reproches y comentarios los que han dejado ver que ese matrimonio está herido de muerte y tiene las horas contadas.

El pasado fin de semana Fidel Albiac pudo ver, en el programa donde colabora, a Ana María Aldón contestando a todos. Lo hizo en Ya es verano sobre las últimas polémicas que se han puesto encima de la mesa acerca de esta crisis que parece no tener fin.

Fidel Albiac se entera por fin de que el divorcio está siendo traumático

A pesar de que el domingo veíamos a una Ana María más fuerte que en otras ocasiones, ha habido un momento en el que se ha derrumbado. En una nueva entrevista realizada por Verónica Dulanto, la diseñadora sanluqueña no ha podido más y se ha roto por completo en pleno directo.

Todos sabemos que durante el periodo vacacional, Aldón siempre ha intentado estar junto a los suyos. Los ha necesitado como el comer para que le apoyen con toda su fuerza en esta etapa tan complicada que está atravesando.

Los días que ha pasado en Cota Ballena le han servido para disfrutar de la felicidad de su círculo más cercano, además de pasarlo en grande junto a su hijo pequeño.

"Estoy poniendo todo de mi parte para que todo eso se quede atrás"

"A veces todavía me cuesta mantener el equilibrio, hay bajadas y subidas. Esta semana he vuelto a tener un bajón, falta de fuerza, mucha tristeza, mucho llanto. Pero estoy poniendo todo de mi parte para que todo eso se quede atrás", explicaba con un fino hilo de voz que dejaba patente el estado de la andaluza.

Tras pronunciar esas palabras, la modista ha hecho público cuál es su mayor miedo en toda esta crisis que atañe a ella y a su marido.

"Lo que ocupa mi cabeza es tener que dejar Cádiz y volver a Madrid para afrontar la temporada escolar. Dejar a mi familia… Tengo miedo de derrumbarme y no sentir el apoyo de lo míos porque los tengo lejos", confesaba.

Volverá a casa en horas y se verá cara a cara con Ortega Cano

También dejó claro que no desvela ningún aspecto que tenga que ver con su vida privada a sus hermanos. Y es que, para la colaboradora, solo con que estén apoyándola ya es bastante para ella.

"Mi familia me quiere y sufre mucho por mí, pero no me hablan de mi marido, no se meten en nada", ha sentenciado en directo.

Eso sí, por encima de todas las cosas, para la entrevistada está el bienestar de su hijo pequeño. Lo cierto es que ha dejado en silencio a Fidel Albiac cuando ha dicho lo siguiente sobre Ortega Cano.

"Yo he dado el 100% en esta relación, pero no espero nada de nadie. Soy fuerte y voy a salir de esto", afirmaba con decisión.

Hay que señalar que, actualmente, la diseñadora sanluqueña está pasando estos últimos días en un hotel.

Pero ha confesado que regresará a la casa de Fuente del Fresno en cuestión de horas. "Es mi hogar, donde yo vivo y donde voy a volver porque no me voy a separar de mi hijo".