Fidel Albiac sabe que el matrimonio no funciona porque ya no hay amor

Fidel Albiac ha sido testigo de uno de los momentos más esperados de la televisión. El pasado sábado, 25 de junio, vio cómo Rosa Benito y Amador Mohedano se reconciliaban tras aproximadamente una década sin verse ni hablarse.

Sin duda, nadie se esperaba que iba a suceder ese ansiado reencuentro. Sobre todo, después de que en numerosas ocasiones la tertuliana de Ya es mediodía le ha declarado la guerra mediática a su exmarido.

No obstante, parece que tras el estreno de la segunda temporada de la docuserie de la mujer de Fidel Albiac, En el nombre de Rocío, todo ha cambiado. Cabe la posibilidad de que Rosa y el exrepresentante de Rocío Jurado hayan unido fuerzas por lo que se les avecina.

Fidel Albiac no vería nada extraño que este repentino acercamiento se deba a, nada más y nada menos, que por el documental. Pero, todo apunta a que la reconciliación ha durado menos de lo que nadie se ha imaginado.

Nuevamente, Rosa Benito ha dado calabazas a Amador Mohedano, que siempre ha insistido en retomar una relación sentimental con la madre de sus hijos.

Fidel Albiac, en shock tras ver el inesperado beso

Durante los primeros años que empezó una relación con Rociíto, Fidel Albiac conoció de primera mano el amor que se tenían Rosa Benito y Amador. Sin embargo, como dice el dicho, el amor no lo es todo porque las rencillas acabaron de romper su matrimonio del todo.

Cuando Rosa empezó a trabajar como colaboradora en Sálvame, no había programa en el que no dedicara unas palabras contundentes a su ex. La famosa frase "te arrastro" es una de las tantas pruebas del odio que tenía Rosa hacia el padre de sus hijos.

Tras una infinidad de reproches y rencor, ahora todo esto ha quedado en el pasado. Fidel Albiac vio el sábado que, a pesar del resentimiento, tanto Rosa como Amador se seguían teniendo cariño por lo que habían significado en su vida el uno para el otro.

No conformes con dedicarse numerosas palabras de afecto, para demostrar que toda esa época de reproches se había terminado, protagonizaron una escena que dejó a todo el mundo en shock. Por primera vez en años se besaban apasionadamente en frente de las cámaras.

Sin duda, todo indicaba que iban a empezar una nueva etapa juntos como pareja por las palabras que le dedicó la peluquera a su ex.

"Por ellos, por mis hijos, mis nietos y por nosotros mismos", escribía en la publicación de Instagram. Unas palabras que indicaron que había esperanza de que la pareja se diera una nueva oportunidad en el amor.

Pero no ha sido así. Desde luego fue Rosa quién no dudó en cortar de raíz dichos rumores que estaban surgiendo. Ella mismo aclaró la situación en la que se encuentra con Amador en el programa donde colabora, Ya es mediodía.

Fidel Albiac ha visto el rechazo de Rosa Benito hacia Amador

El espacio presentado por Sonsoles Ónega estaba impaciente por entrevistar en el día de ayer, 28 de junio, a Rosa Benito. Todos los espectadores tenían muchas dudas acerca del reencuentro que tuvo con Amador, sobre todo Fidel Albiac.

"Para llegar hasta ese momento he ganado más seguridad, ya se me ha ido el odio, el rencor, el dolor... Lo que tengo hacia él es cariño, es la persona que más he querido en mi vida y me da pena perderme muchas cosas", empezaba.

"Perdernos cosas de vivir con nuestros nietos, hijos... He perdido muchas batallas, quiero ganar esta batalla porque el tiempo pasa", explicó emocionada.

Además, no dudó en aclarar si querría tener de su lado a Amador, pero como pareja, nuevamente. "Gracias al programa hay un acercamiento, lo nuestro fue público y horrible. Pero como el pasado no lo puedes cambiar, yo sí quiero cambiar un poquito el futuro y presente".

"Es el padre de mis hijos, la persona más bonita que he tenido en mi vida". "Siempre he dicho que Amador era más importante que mis hijos, envejecer juntos era mi ilusión...", explicaba a sus compañeros.

"Pero a él le encanta el campo y los animales, es feliz con la vida que tiene. Y yo soy feliz con la vida que tengo", aclaraba respecto a retomar una relación sentimental.

¿Ha sido Rociíto la responsable de esta reconciliación?

Fidel Albiac no se imaginaba que Rosa Benito iba a seguir su propio camino tras el beso que protagonizaron ella y Amador. Precisamente por esta razón, la tertuliana quiso también sacar de dudas respecto al gesto polémico de cariño que tuvo con su ex.

"El beso fue de cariño, de aquí estoy para lo que quieras. No vamos a volver, hay una parte que ya no conocemos del otro. Tenemos caminos distintos", concluía. Sin duda, unas declaraciones que habrán sorprendido a Amador.

Y es que el tío materno de la mujer de Fidel Albiac siempre ha tenido intención de volver al lado de su ex. Desde luego, han sido muchas ocasiones en las que Amador ha expresado claramente que echaba de menos a Rosa.

Por este motivo, no sería de extrañar que, de nuevo, se hubiera hecho ilusiones. Pero lo que sí está claro es que ambos seguirán juntos en la amistad. Especialmente, les interesa mantenerse unidos por la guerra mediática de Rociíto.

La esposa de Fidel Albiac va a por todas, dado que no dudará en poner los puntos sobre las íes a su familia materna. Y así se ha demostrado tan solo con la emisión de los dos primeros episodios.

Por lo que, seguramente, el resto de contenido de la docuserie vendrá aún más cargadito de reproches y humillaciones públicas para Amador y Gloria Mohedano. Quizás, incluso salpique a Rosa Benito, que siempre ha estado posicionada a favor de su exmarido.