Fidel Albiac y Rociíto se cobran una nueva víctima en Telecinco

No cabe duda de que la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco sigue dando de que hablar en todos los platós de Telecinco. Sobre todo, ahora más que nunca, ya que hace tan solo unos días se emitió en abierto el documental.

Las polémicas declaraciones de la mujer de Fidel Albiac dirigidas a sus familiares provocó que algunos de estos recibieran día tras día acoso mediático. Entre ellos, Antonio David, el clan Ortega, los Mohedano y Rosa Benito.

Además, no solo tuvieron que empezar a lidiar con que sus nombres estuviesen en el ojo del huracán, sino también algunos no tuvieron más remedio que abandonar definitivamente la cadena. Aunque en un primer momento la única víctima fue el exmarido de Rociíto, ahora, todo apunta a que la nueva temporada de la docuserie se ha cobrado una nueva víctima.

Fidel Albiac descubre que un familiar de su mujer ya no aparecerá más por Telecinco

En esta ocasión, Rosa Benito ha resultado ser la persona afectada porEn el nombre de Rocío, donde la mujer de Fidel Albiac se ha encargado de ponerla contra las cuerdas. La que fue cuñada de 'La más grande' lleva siendo colaboradora de Ya es mediodía desde hace unos años, sin embargo, esta situación podría dar un giro inesperado.

Si Antonio David ya tuvo que lidiar con que Telecinco le despidiera fulminantemente sin ningún reparo, ahora, parece ser que la peluquera se encuentra en su misma situación. Y es que hace más de un mes y medio que la exmujer de Amador Mohedano no aparece por la pequeña pantalla.

En un inicio, los telespectadores creían que el motivo de su ausencia se debía a que estaba de vacaciones. No obstante, aunque fuese así, lo cierto es que a la tía de la pareja de Fidel Albiac no le correspondería tantos días de descanso.

Después de semanas de incertidumbre, ahora, Diego Arrabal ha confesado para su canal de YouTube que tiene todos los detalles sobre la razón de la desaparición de Benito en televisión.

El paparazzi reveló que "Rosa Benito ha comunicado que deja la televisión, no irá más a Telecinco, nunca más". "Ha dejado cualquier relación con Telecinco", se justificaba. "Golpe duro porque ellos eran los primeros interesados en tener a Rosa Benito para que contestara, para que creciera la docuserie", explicaba.

Sin duda, una drástica determinación que habría tomado la peluquera para no alimentar, aún más, la polémica que hay alrededor suya y de su familia. No obstante, fuentes de la cadena dieron a La Razón otra versión muy diferente a la exclusiva información del malagueño.

Asimismo, aseguran que la familiar de Fidel Albiac no ha abandonado, sino que Mediaset la ha invitado a no volver nunca más. "Rosa lleva vetada más de un mes porque a la cadena no le ha gustado en absoluto su comportamiento en redes sociales", decían.

"Compartiendo el éxito de programas como Tierra Amarga o metiéndose con La Fábrica de la Tele", explicaban para este medio. Además, también han revelado que "ya se le había avisado de esos comportamientos" en más de una ocasión. Unas advertencias que, sin duda, la peluquera habría hecho caso omiso.

Eso sí, ante la magnitud de pronunciar estas palabras, las mismas fuentes no tardaron en aclarar que se trataba de un "veto temporal". "Desde la productora Unicorn están haciendo todo lo posible porque vuelvan. La quieren aquí y más ahora, que empieza la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, pero desde cadena se oponen por el momento”, explicaban.

Fidel Albiac, de piedra al escuchar la versión de Rosa Benito

Mientras que el escándalo mediático crece por momentos, la protagonista, en un principio, optaba por guardar silencio. Sin embargo, Fidel Albiac ha visto que la tía de su mujer ha decidido pronunciarse al respecto.

"Yo no he dejado Telecinco, necesitaba desconectar. De lo del veto no tengo conocimiento de ello", confesaba desde Chipiona.

De esta manera, la que fue cuñada de 'La más grande' ha dejado claro que, por su parte, no ha dejado la cadena ni mucho menos ha sido vetada por ellos. Así que, es inevitable preguntarnos que, si no es ninguno de estos dos motivos, ¿cuál sería la principal razón de la ausencia de Benito en Ya es mediodía?