Fidel Albiac y Rociíto, impactados al descubrir el dineral que cuesta el divorcio

Sin duda alguna, para nadie es una novedad que la familia Aldón-Ortega se encuentra más que nunca en el ojo público. De hecho, Fidel Albiac y Rociíto son conscientes de lo que sucede alrededor de este clan tan mediático. Y es que saben que, conforme pasa el tiempo, cada vez más el foco de atención está puesto en ellos.

Concretamente, tras los fuertes rumores de crisis que han ido surgiendo en los últimos meses respecto a la supuesta crisis que estaría atravesando Ana María Aldón y José Ortega Cano. Todo empezó a torcerse cuando el diestro apareció vía llamada telefónica en el programa ya extinto de Ya son las ocho, dado que causó ciertamente una verdadera polémica.

A partir de entonces, la empresaria desaparecía del foco mediático y ni siquiera aparecía en su trabajo en Viva la vida. Sin embargo, tras semanas de silencio absoluto, Fidel Albiac vio que la exconcursante de Supervivientes ofreció declaraciones para el nuevo espacio de Telecinco, Déjate querer.

Tras esta entrevista que, sigue dando mucho de que hablar, la todavía madrastra de Gloria Camila retomó su labor como colaboradora en el espacio que presenta Emma García. Ha sido allí donde ha ofrecido escasas explicaciones sobre en qué situación se encuentra con su marido.

No obstante, no ha hecho falta que ella confirme o desmienta la información sobre su ruptura con el extorero, dado que un conocido medio ya conoce la decisión que ha tomado.

Fidel Abiac, testigo de las terribles intenciones de la madre de Gema Aldón

El pasado 24 de julio, Fidel Albiac vio que, una vez más, la empresaria se sentaba en Viva la vida para intentar aclarar públicamente cómo está su situación con su marido. Y es que hay una gran parte de colaboradores que piensan que Ana María ya ha decidido separarse, de una vez por todas, del padre de José Fernando Ortega. Por esta razón, ha querido hacer frente a este tipo de comentarios.

"A mí no me gustaría decirle a ningún colaborador que no tiene razón porque es algo que a ellos les ha llegado. Pero la realidad es nuestra y lo que nosotros vivimos es distinto", empezaba diciendo.

"Yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero ahora mismo mi prioridad soy yo. Por ahora, no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien. Si en algún momento tenemos que dar una información, seremos nosotros los que la daremos", aclaraba.

Pese a que no confirmaba ni desmentía que finalmente había dado el paso de romper su matrimonio, todo indica que un medio conoce la decisión que ha tomado Ana María. Y es que Fidel Albiac ha sido testigo de cómo Informalia arrojaba un poco de luz sobre toda esta incertidumbre.

Asimismo, el portal ha afirmado que el representante de la madre de Gema Aldón pide una cantidad de 175 mil euros por anunciar la separación de la pareja. Dentro de esta suma considerable de dinero, incluiría un pack de una exclusiva de la diseñadora y la aparición en un plató relatando, nuevamente, la decisión de tomar su camino por separado.

Sin duda alguna, una información que ha llegado a los oídos de este portal por una persona que conoce a la perfección los planes de la exconcursante de Supervivientes 2020.

"Pero esa cantidad es absurda, por desorbitada, y nadie le va a dar lo que pide", explica la fuente en cuestión. Además, se comenta que el nuevo representante de la todavía mujer de Ortega Cano "se cree que ha fichado a Grace Kelly".

Los posibles planes de futuro de la mujer de Ortega Cano

No cabe duda de que el tiempo dirá si, finalmente, este supuesto rumor se convierte en una realidad. De modo que se comprobará si la empresaria ha recurrido a su fiel amiga revista, Lecturas, para protagonizar una nueva exclusiva.

Sin embargo, lejos de acabar con la polémica, Fidel Albiac ha conocido asimismo por esta persona misteriosa las intenciones de la madrastra de Gloria Camila. "Las aspiraciones de Aldón pasan por su desarrollar su propio negocio", pero, sobre todo, con "llegar a ser una habitual de las tertulias rosas".

Por el momento, parece ser que Ana María no tiene el objetivo de seguir apareciendo en televisión. Y es que, aprovechando el fin definitivo del programa donde colabora, podría haber considerado la opción de alejarse de una vez por todas de los medios de comunicación.

De manera que, sin duda, Fidel Albiac estará atento a todas las noticias que surjan de ahora en adelante respecto al matrimonio público más polémico de los últimos tiempos..