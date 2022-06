Fidel Albiac y el robo que deja al descubierto la gran mentira familiar

Fidel Albiac lleva 20 años al lado de Rocío Carrasco y ha recibido todo tipo de acusaciones, pero nadie ha podido demostrar nada. Sin embargo, la segunda exmujer de Antonio David Flores siempre ha tenido muy buena prensa y el público le hizo ganadora de Supervivientes 2021. Recientemente ha salido a la luz una mentira que ha revolucionado a la familia: Olga Moreno podría haber robado en el concurso.

Fidel Albiac prefiere no hablar de ciertos temas, pero Rociíto explicó en el documental Contar la verdad para seguir viva cómo era Olga Moreno. La empresaria ha coincidido en contadas ocasiones con el matrimonio, pero todos los encuentros han estado cargados de polémica. Supuestamente no es tan buena como quiere dar a entender y el tiempo está demostrando su verdadera cara.

Fidel Albiac se ha quedado sin aliento cuando Alexia Rivas, compañera de Olga en Supervivientes, ha desvelado el secreto mejor guardado. La andaluza, siguiendo las palabras de Alexia, robaba comida en el concurso porque pasaba demasiada hambre. Moreno ha negado esta acusación y garantiza que jamás ha hecho algo similar, pero el público desconfía de ella.

“El año pasado no nos delatábamos, Olga y Lara robaban latas y no lo contábamos”, ha comentado Alexia Rivas en un debate de Supervivientes 2022. La exmujer de Antonio David se ha dado cuenta del peligro de esta acusación y ha respondido: “Yo nunca he robado”. Su familia presume de su paso por el concurso de Telecinco y no puede permitirse que la mentira acabe con todo.

Fidel conoce perfectamente a la antigua madrastra de Rocío Flores, así que no le ha pillado de sorpresa. Es posible que mintiera para ganar Supervivientes 2021, pero Alexia justifica su comportamiento porque es un juego duro. “Lo de las latas es verídico, pero no pasa nada, yo también hubiera robado que se pasa mucha hambre”, explica la periodista.

Fidel Albiac está preparado para lo peor

Fidel lleva mucho tiempo soportando rumores que no se ajustan con la realidad y nadie ha podido demostrar que sea una persona oscura. Lo único que ha hecho ha sido estar al lado de Rociíto, pero le han acusado de intentar aprovecharse de su falta de voluntad. La hija de Rocío Jurado ha padecido una fuerte depresión y dijeron que el abogado le estaba manipulando, algo que no es cierto.

Albiac se ha dedicado a animar a su mujer, pues sabe que tenía que enfrentarse a personas fuertes, como es el caso de Olga Moreno. La empresaria tenía buena prensa porque siempre hablaba con una sonrisa y presumía de haber cuidado a los hijos de Carrasco. La realidad es bastante distinta y el nuevo documental que ha preparado Telecinco va a poner las cartas encima de la mesa.

El abogado es consciente de que Rocío también tiene muchos enemigos, por eso su nuevo programa no solo le traerá cosas buenas. Muchos periodistas quieren desmontar su testimonio y garantizan que su versión no se ajusta a lo que ha sucedido en realidad. Sin embargo, Rociíto ha prometido aportar todo tipo de pruebas porque su intención es que el público tome consciencia de la realidad.

Fidel Albiac confirma sus sospechas

Fidel, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, ha escuchado las palabras de Alexia Rivas. La periodista garantiza que Olga robó latas de comida en Supervivientes, algo que enturbiaría su victoria. La familia de Antonio David presume de que Moreno fue una concursante excelente, pero esto podría ser mentira.

Albiac siempre ha sospechado que la ex de Antonio David Flores no era tan buena como aparentaba. Rociíto cuenta que a ella le traicionó en un momento delicado: cuando le pidió ayuda para corregir el comportamiento de Rocío Flores. El marido de Carrasco no se ha sorprendido, de hecho nadie espera que reaccione después de salir esta noticia tan impactante.