Fidel Albiac reconoce que Rociíto se ha quedado sin dinero después de la separación

Fidel Albiac puede presumir de haber trazado un plan perfecto, pues ha desarmado a sus rivales desde la más absoluta discreción. Lleva más de 20 años recibiendo improperios de todo tipo y lo único que ha hecho es poner el asunto en manos de los tribunales. El tiempo ha demostrado que es inocente, que es la única persona que no se ha separado nunca de Rociíto.

Fidel Albiac ha confirmado, gracias a una información publicada por Rosa Benito, que su mujer se ha deshecho de un gran patrimonio. Rocío Jurado le dejó una herencia millonaria y una infinidad de propiedades que ella ha ido vendiendo poco a poco. La cuñada de la Más Grande ha manifestado su descontento, piensa que Rociíto debería haber conservado más recuerdos.

Fidel sabe que su esposa ha sufrido, de hecho ha optado por separarse de la familia Mohedano para empezar una nueva vida. En este proceso ha perdido bastante dinero, pues ha tenido que invertir en abogados para que la verdad saliera a la luz. Ya no tiene ninguna propiedad de su madre, pero no podemos olvidar que está en su derecho de vender y comprar lo que quiera.

Fidel es consciente de la última operación que ha hecho Rocío: vender la última propiedad que le quedaba de sus padres. Supuestamente no ha hecho una buena operación, pues podría haber ganado bastante más dinero, pero no ha querido. Se ha deshecho del inmueble muy rápido por motivos que se desconocen y Rosa Benito ha aprovechado para lanzar un nuevo ataque.

La exmujer de Amador Mohedano le ha escrito un mensaje a la Más Grande en las redes sociales para transmitirle información fresca. “Al final, de todo lo tuyo lo único que queda es: Mi abuela Rocío, Los Naranjos y la nave de mi hijo, tu ahijado. Lo demás se ha esfumado”, ha comentado haciendo alusión a la última operación empresarial de Carrasco.

Fidel Albiac sabe que la decisión está tomada

Fidel nunca se ha rendido, es abogado y sabe que la verdad solamente tiene un camino y siempre termina saliendo a la luz. Rociíto ha recibido acusaciones de todo tipo, por eso ha tomado una decisión que ya no tiene vuelta atrás: separarse de su familia. Es cierto que ha perdido mucho durante este proceso, pero ha sido por un buen motivo: quiere ser feliz.

Albiac es la única persona que conoce todos los secretos de Rociíto y ha llegado a una conclusión: no tiene nada que ocultar. Ha estado mucho tiempo callada porque no quería hacer daño a los Mohedano, pero no por otro motivo. Se puso en manos de especialistas y ahora es una persona completamente nueva, tiene fuerza para dar cualquier paso.

El abogado tuvo mucho contacto con Rosa Benito, por eso no entiende que haya cambiado de actitud de una forma tan repentina. La colaboradora siempre ha señalado a su exmarido y ahora asegura que es un hombre completamente honrado. En su momento le acusó de atrevimientos muy serios y en la actualidad le defiende de cualquier ataque.

Fidel Albiac no ha tocado el patrimonio

Fidel ha sido acusado de haberse aprovechado de la herencia de Rocío Jurado, pero no hay nada más lejos de la realidad. Podría haberlo hecho, pero siempre se ha mantenido al margen y lo único que ha hecho ha sido apoyar a Rocío en sus decisiones. El trababa en un despacho de abogados y no necesita nada de nadie, está centrado en sus proyectos.

Albiac está cansado de escuchar siempre lo mismo, aunque nunca ha tenido la tentación de romper su silencio. Esa ha sido su mejor defensa, pues sus detractores no pueden echarle en cara nada: es el único que no ha sacado partido. Todos han hablado de él y nunca ha habido una respuesta más allá de las sentencias judiciales.