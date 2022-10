Fidel Albiac reconoce que Rociíto no para de llorar desde que volvieron a verse

Fidel Albiac siguió atentamente una nueva entrega más de En el nombre de Rocío, segunda parte de la docuserie de su mujer, Rociíto.

Fidel sabe que su esposa se vengó de su familia mediática porque han hablado mal de ella en los últimos años. Especialmente, se ensañaron con ella después de que saliese a la luz el testamento de Rocío Jurado, allá por 2006.

Fidel es consciente de que la mujer de su vida tiene los nervios a flor de piel. Cada vez que se sienta en el plató de Telecinco, le recorre un mar de sensaciones indescriptibles después de llevar 20 años sin defenderse.

Tras mucho tiempo callada, Rocío tomó la decisión de dar un paso adelante y contarlo todo, aún que le pese a algunos miembros más destacados del clan Mohedano.

Fidel Albiac admite que es doloroso verlo de nuevo en plató

En el capítulo de ayer, La Fábrica de la Tele tenía preparada una sorpresa. Algo que no esperaba la mujer de Fidel, en ningún caso.

| Telecinco

El caso es que la productora invitó a un hombre que en su día le hizo mucho daño a la hija de Pedro Carrasco. Y no es otro que el exchófer de Rocío Jurado, José María Franco.

Este se paseó por los platós en la década de los 2000. Compinchado con Antonio David, con el que tenía buena relación por aquel entonces, dejó claro que Rocío Carrasco no era una buena madre. En resumen, era el mensajero del exguardia civil para hundir en la miseria a la hija de Rocío Jurado.

Lo cierto es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que José María Franco criticó a Rocío. Y tras pensárselo mucho, aceptó la invitación del programa para estar en plató cara a cara con ella. Quería pedirle perdón después de darse cuenta de que cometió un error exponiendo a la madrileña a cambio de unas suculentas cantidades de dinero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

José María Franco entona el 'mea culpa' en un reencuentro desgarrador

Rocío Carrasco, muy nerviosa antes del reencuentro con José María Franco, agradeció enormemente que este abriese los ojos sobre su situación personal. Lo hizo tras ver el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

| Mediaset

El caso es que se sorprendió para bien cuando le vio decir a José María Franco que declararía en sede judicial a favor de ella. Lo haría denunciando los supuestos malos tratos que le infligió Antonio David si en algún momento quisiera contar con su testimonio.

Tras charlar en privado con Jorge Javier Vázquez, nada más entrar este a plató, la hija de la chipionera se rompía por completo. "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira", decía Rociíto llorando a moco tendido.

"Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien. Pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", continuaba la protagonista.

"Este no es el lloro de la derrota, es el lloro y la emoción de la victoria", le espetaba Jorge Javier a la mujer de Fidel Albiac. "Espero que se aclare todo y decir la verdad", apuntaba José María Franco. Así, este no ha podido evitar las lágrimas justo antes de reencontrarse, 20 años más tarde, con la hija de 'la más grande'.