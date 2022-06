Fidel Albiac recibe el mensaje que David Flores Carrasco estaba deseando enviar

Fidel Albiac lleva más de 20 años protagonizando historias que no le pertenecen, pero la verdad solo tiene un camino y está a punto de ver la luz. Se ha hablado de su trato hacia David Flores Carrasco y se han contado muchas mentiras que Rociíto va a desmontar más pronto que tarde. El abogado ha recibido un mensaje preocupante: el nuevo documental de su esposa corre peligro.

Fidel Albiac ha recibido un aviso que David Flores estaba deseando mandar para proteger a Rociíto, pues no quiere que tenga más problemas. El representante legal de Gloria Camila ha hablado en el diario La Razón y ha dejado claro que llegará hasta el final del asunto. En su momento intentó frenar En el nombre de Rocío, así se llama el nuevo programa, y Carrasco se defendió delante del juez.

| GTRES

Fidel Albiac animó a su mujer a que fuera valiente y las autoridades han dado luz verde a la serie que se emitirá en Telecinco. “Voy a mostrar algunos documentos, algunos no los voy a mostrar porque ya lo he hecho en el sitio donde tenía que hacerlo”, explicó Rociíto. David Flores sabe que su madre podría salir perjudicada, por eso estaba deseando que recibiera un mensaje que le invitara a ser precavida.

Fidel Albiac está en un segundo plano, pero todo el mundo sabe que sigue de cerca la carrera de Rocío. Dicen que ejerce de representante, pero lo cierto es que solamente acompaña a su mujer para que no se sienta sola. Hay muchos colaboradores que le apoyan, pero todavía sigue habiendo periodistas que cuestionan su testimonio.

David Flores Carrasco lleva sin tener relación con su madre desde los 17 años y consecuentemente tampoco tiene trato con Albiac. Sin embargo, disfrutaron de un vínculo muy estrecho hasta el momento de la ruptura, pues el abogado es muy cariñoso. La modelo Alba Carrillo, amiga de matrimonio, asegura que a Fidel Albiac le encantan los niños, con el suyo se porta muy bien.

Fidel Albiac deberá extremar las precauciones

Fidel Albiac le da buenos consejos a Rociíto, quien está más fuerte que nunca y quiere desmentir los rumores que circulan sobre ella. En su nuevo documental explicará por qué no tiene relación con José Ortega Cano y por qué no quiere saber nada de su familia materna. Hablará con pruebas, aportará un testamento inédito de Rocío Jurado que se ha convertido en el tormento de los Mohedano.

| GTRES

Gloria Camila, en un intento de proteger a Ortega Cano, intentó que este documento no viera la luz y llevó el asunto a los tribunales. La reina del feminismo recordó que ella era la heredera universal de la Más Grande, por eso tenía potestad para airear cualquiera de sus pertenencias. El abogado de Gloria ha explicado en La Razón que este concepto no es del todo cierto.

David Flores Carrasco ha descubierto que hay documentos de su abuela que podrían dañar su honor, por eso no pueden publicarse. “Pertenece a la intimidad de Rocío Jurado y esa intimidad muere con la persona, no se hereda”, explica el abogado. Albiac deberá tener en cuenta estas palabras para no cometer un error que tire por tierra la trayectoria de su mujer.

Fidel Albiac atraviesa un momento delicado

Fidel y Rociíto deberán tener cuidado, pues el abogado de Gloria Camila está deseando que comentan cualquier error. Ha aprovechado para atacar a Carrasco, a quien acusa de aprovecharse de los recuerdos de la cantante para hacer daño y ganar dinero. “Utilizar la memoria de su madre a través de una documentación privada que su madre nunca quiso que se divulgase me parece vergonzoso”.

David Flores seguirá desde la distancia los movimientos de Rocío, pues no le guarda rencor y está deseando volver a saber de ella. Los expertos en corazón creen que el reencuentro es imposible, pues antes deben resolver muchos asuntos. Sin embargo, el joven nunca ha formado parte de ningún movimiento que vaya contra los intereses de su madre.