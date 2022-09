Fidel Albiac ya no puede ocultar la traición a Rocío Carrasco, que se rompe

La situación entre Rocío Carrasco con su familia mediática está a punto de volverse más complicada que nunca. El estreno de la nueva docuserie En el nombre de Rocío es inminente. Y esto supondrá toda una revolución mediática, puesto que la familia Mohedano no va a permanecer callada ante las declaraciones de Rocío Carrasco.

Tan solo ha pasado poco más de un año desde que la hija de Rocío Jurado decidiese volver a los medios de comunicación. Y desde ese momento, un sinfín de polémicas han ido surgiendo entre toda la familia. Rocío, ahora más fuerte que nunca continúa su batalla mediática, para que se sepa la verdad.

Y es que la hija de Pedro Carrasco no podría haber afrontado toda esta lucha sin el apoyo incondicional de su marido, Fidel Albiac.

Fidel Albiac, el gran apoyo de Rociíto

Son muchas las ocasiones en las que Rociíto se ha referido a Fidel Albiac como el pilar fundamental de su vida. Sin duda alguna, sin él, nunca podría haber comenzado esta nueva guerra mediática.

Rociíto se encuentra en su mejor momento anímico. Y está dispuesta a desenmascarar al resto de su familia, como ya hizo con Antonio David.

| Europa Press

Aunque Fidel Albiac sabe muy bien que Rociíto está con fuerzas para desenmascarar a su familia, parece que esta no va a permanecer callada. En concreto, su prima Rosario Mohedano no ha tenido pelos en la lengua para dirigirse a Rociíto y exponerla sin reparo.

La hija de Amador ha declarado públicamente que aunque no está "en contra de nadie", no va a permanecer callada. Es mucha la presión que Rosario ha tenido que aguantar en los últimos meses, en especial debido a la polémica figura de su padre Amador.

Así que a través de las redes sociales, la cantante ha estallado ante los comentarios de un usuario que decía:

"Pide pruebas a todos mujer, no te cortes. Que te enseñen tus padres y titos todas las pruebas de que es mentira lo que dice tu prima, a la que menosprecias después de ayudarte" escribía el usuario a en Twitter.

Ante estas acusaciones, Rosario no dudaba en responder de forma contundente: "¿Ayudarme? me ha mandado jurisprudencias para demandar a la Fábrica. ¿Menospreciarla? No hija no, solo la he dicho lo que pienso de lo que está haciendo", respondía la hija de Rosa Benito.

Pero eso no acababa ahí, Rosario abría la caja de pandora al mencionar un hecho que ocurrió hace poco tiempo:

"No estaría tan dolida cuando contaba conmigo este año para exaltar a su madre en Chipiona".

| España Diario

Y es que según reveló la propia Rosario, el Ayuntamiento de Chipiona quería contar con ella para llevar a cabo un homenaje a su tía. Sin embargo, en el último momento, Mohedano decidió no hacerlo:

"La exaltación no es un concierto homenaje a mi tía. Es más parecido a un pregón, exaltando su figura con vídeos, anécdotas, escritos y canciones. Seré exaltadora, pero no este año. Gracias a quien ha pensado en mí para hacerlo, asociación, ayuntamiento y familia" sentenciaba.

Fidel Albiac y Rociíto sorprendido ante las declaraciones de Rosario

Está claro que esas incendiarias palabras de Rosario, no habrán sentado nada bien a Fidel Albiac y Rociíto. Y más aún, cuando la hija de Rocío Jurado ha reconocido como ella ha apoyado y ayudado a Rosario en su carrera musical:

"Sí, lo hemos hecho. No voy a decir en qué y en cómo, pero sí lo hemos hecho. Su carrera musical no hubiese sido lo mismo. Y de hecho, hoy por hoy sigue ocurriendo", comentaba Carrasco.

