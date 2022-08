Fidel Albiac, preocupado al comprobar que lo de su primer hijo no se solucionará nunca

Fidel Albiac ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, por eso Rociíto está tan orgullosa de su carera mediática. Le han acusado de aprovecharse de la fama de Carrasco, pero lo cierto es que nunca ha ganado dinero en la prensa del corazón. Ha tenido muchas oportunidades de romper su silencio, pero se ha dado cuenta de que lo mejor es guardar silencio.

Fidel Albiac está preocupado porque sabe que no habrá nada que pueda evitar ciertos rumores, como por ejemplo de su primer hijo. Rociíto desveló hace unos meses que tenía algo que contar y muchos medios empezaron a jugar con el tema, hasta el programa Socialité. La presentadora María Patiño planteó la posibilidad de que Rocío estuviera embarazada y la reacción de ella dio mucho de qué hablar.

| Mediaset

“Estamos todos especulando a ver qué puede ser y yo tengo cuatro opciones: está embarazada y lo anuncia el lunes, que era un deseo. Ha encontrado nuevas pruebas para reabrir su caso, que es otro de sus deseos. También puede ser que ya hay fecha de apertura del museo de su madre, incluso que vuelve a la televisión como defensora de la audiencia”.

Fidel todavía no sabe lo que es ser padre, por eso María Patiño creía que Rociíto iba a traer otro niño al mundo. “Podría ser que estás embarazada porque vas a dar una noticia muy bonita”, le dijo la periodista a la hija de la Más Grande. A lo que ella contestó: “Sí, es una de las cosas que quería hacer, pero puedo decir poco más de lo que ya he dicho”.

Fidel ha asumido que lo que le sucede a su mujer no tiene solución: la prensa siempre especulará con ella y difundirá rumores sin fundamento. Su primer hijo no llegará nunca, al menos por el momento, pero el problema no es ese. El verdadero problema es que Rociíto sigue teniendo muchos detractores que insisten en hacer daño y ella quiere encontrar una solución.

Fidel Albiac está de acuerdo con la postura de Rociíto

Fidel, al igual que el resto de espectadores de Telecinco, ha tenido oportunidad de escuchar las nuevas declaraciones de su mujer. Está protagonizando un nuevo documental para explicar por qué no quiere tener relación con la familia Mohedano. Ha aprovechado para lanzar una petición, es la única forma que tiene de desvincularse de sus tíos, ya no quiere saber nada de ellos.

| GTRES

“No quiero que ni pertenezcan a mi vida ni yo pertenecer a la de ellos”, declara mirando a cámara en un tono bastante duro. “Si tan mala soy, si tan mala sobrina soy, si tan mala prima soy, ¿por qué no me dejan en paz?”. Carrasco quiere cerrar puertas para evitar que sus rivales tengan armas para seguir atacando, desea vivir tranquila.

Albiac sabe que su mujer regresará a Mediaset, pues ha firmado un contrato para estar en un plató y comentar su programa. En el nombre de Rocío se ha emitido en una plataforma digital, pero ahora se estrenará en la pequeña pantalla. Según ha salido publicado, aprovechará para dar una noticia, por eso han vuelto a hablar de su presunto embarazo.

Fidel Albiac ha tomado una decisión importante

Fidel está al margen de la prensa del corazón, pero sabe todo lo que cuentan los periodistas por si tiene que tomar medidas. Es consciente de que el anuncio que ha hecho Telecinco no ha beneficiado a su esposa, pues los rumores están en todo lo alto. Hay quien piensa que va a desvelar que aumenta la familia, pero es una teoría sin ningún tipo de base.

Albiac no tiene descendencia, pero se siente completo y no necesita nada más para ser feliz. Ha encontrado un gran apoyo en Rociíto, juntos son invencibles y podrán superar cualquier obstáculo. El matrimonio está a prueba de bombas, muchos han hablado de ellos, pero nadie ha conseguido demostrar nada.