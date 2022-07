Fidel Albiac pilla a Rociíto llorando por la ruptura e intenta solucionarlo

Fidel Albiac puede presumir de ser el único que siempre ha estado al lado de Rociíto, por eso conoce su vida mejor que ningún periodista. El matrimonio ha soportado mentiras durante más de dos décadas, pero la hija de Rocío Jurado está cansada de mirar para otro lado. Quiere contar la verdad y asegura que tiene pruebas que demuestran su testimonio, por eso hay tanto miedo.

Fidel Albiac ha pillado a su mujer llorando mientras lloraba por la ruptura entre Rocío Jurado y José Ortega Cano, algo que nunca se produjo. La ex de Antonio David asegura que su madre estuvo a punto de separarse porque vivía “una relación tóxica”. Reconoce que se casó con el torero estando enamorada de él, pero después se dio cuenta de que se había precipitado.

| EP

Fidel ha tenido muchos problemas con Ortega Cano, a pesar de que no han compartido grandes vivencias porque él llegó tarde a la familia. Sin embargo, el abogado confía plenamente en el testimonio de su esposa porque sabe que durante este tiempo ha sufrido mucho. El viudo de la Más Grande quiere desaparecer de los medios porque no quiere dar explicaciones sobre lo que está sucediendo.

Rociíto ha llorado por su ruptura con Ortega porque tuvieron buena relación y ha intentado que la historia no terminase mal. Pero está cansada de seguir aguantando y quiere honrar la memoria de su madre, así que está dispuesta a sacarlo todo a la luz. Asegura que el maestro “no actuó bien” con Rocío Jurado e insinúa que llevaba una doble vida.

Fidel tiene motivos suficientes para estar orgulloso de su pareja, pues gran parte del público se ha posicionado a su lado. Carrasco promete que existen unas fotografías, que su madre retiró del mercado, que demostrarían una supuesta vida secreta de Ortega. “Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar”, explica Rociíto.

Fidel Albiac ha tomado cartas en el asunto

Fidel entiende que su mujer esté sufriendo, por eso está haciendo todo lo posible para intentar solucionar el drama que ha vivido. Es una historia pasada y para terminar de superarla debe contar todo lo que sabe, así el público tendrá claro lo que sucedió. Rocío asegura que la segunda boda de su madre fue un error, a pesar de que la cantante estaba muy ilusionada.

| GTRES

“Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho”, empieza diciendo la hija de la Más Grande. “José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente”. Estas palabras van a marcar un antes y un después, de hecho podríamos estar delante de un nuevo conflicto judicial.

Albiac ha optado por apartarse del mundo del corazón, de ahí que esté arreglando los problemas de Rocío en la sombra. Es abogado y no quiere que ciertos escándalos afecten a su profesión, por eso no quiere hablar sobre ciertos temas. Conoce bien el mundo de las leyes y sospecha que Carrasco podría recibir un aviso judicial de José Ortega Cano.

Fidel Albiac descubre el origen del problema

Fidel lleva mucho tiempo recibiendo acusaciones, pero lo único que está demostrado es que nunca ha fallado a Rociíto. Los hermanos Mohedano, familia de Rocío Jurado, le detestan porque ha conseguido algo importante: ganarse el favor del público. La audiencia se ha dado cuenta de que es un hombre honrado, no es como sus detractores quieren dar a entender.

Albiac ha descubierto, gracias al documental En el nombre de Rocío, cómo empezaron las diferencias entre Jurado y Ortega. “El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti”, explica Carrasco. Asegura que su madre tenía información “de cosas que él hace y no debería hacer”, pero no ha entrado en detalles.