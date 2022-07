Fidel Albiac descubre que los abogados han empezado a trabajar en la separación

En estos últimos días, Fidel Albiac ha estado muy pendiente de lo que ha estado pasando con Ortega Cano. El extorero, que se encuentra en una situación sumamente delicada, ha tenido que entrar en directo en Sálvame para aclarar un par de cosas.

Sin duda alguna, el marido de Rociíto ha sido testigo, en todo momento, de las declaraciones del marido de Ana María Aldón en el mencionado espacio de Telecinco. Y es que su intervención se producía con motivo de los constantes rumores que aseguraban que la diseñadora se había reencontrado con Gloria Camila.

Además, no únicamente garantizaban que el encuentro había tenido lugar en la vivienda de Ortega Cano, sino que afirmaban que se habían reconciliado. Lo cierto es que ambas empezaron a tener sus rifirrafes desde que se emitió Sálvame Fashion Week.

Asimismo, la hermana de Rociíto no dudaba en criticar el papel de Ana María en dicho evento. "Si me pides sinceridad, yo estaba viendo el programa antes. Después, vi un superabrazo a Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego a mi padre, que le dio dos besos, me quedé...", decía ciertamente molesta.

Desde sus polémicas declaraciones, se ha mostrado en más de una ocasión la mala relación que mantienen ambas. Incluso, la diseñadora ha estado desaparecida estas últimas semanas por también tener problemas matrimoniales con Ortega Cano.

Sin embargo, tras infinidad de rumores que apuntan a una reconciliación entre madrastra e hijastra, el extorero ha dado un golpe sobre la mesa y ha hablado, por fin, al respecto.

| GTRES

Ortega Cano ha cargado duramente contra Sálvame

Fidel Albiac se ha quedado de piedra tras ver la intervención de Ortega Cano ayer, 5 de julio. El diestro, que en los últimos años ha decidido mantenerse alejado del foco mediático, no ha podido evitar llamar al espacio para, de una vez por todas, acabar con las habladurías.

"Quiero decir dos cosas", empezando diciendo contundente. Los tertulianos, que se encontraban atentos a lo que tenía que decir, se quedaron en shock al escuchar sus declaraciones.

"Primero, decir que mienten como bellacos. No ha estado ni mi hija ni Ana en mi casa, y ustedes ya han hecho una versión como que han hablado muchas cosas". "No han estado ni la una ni la otra, han mentido en eso, no es verdad", denunciaba.

"Segundo, ya estoy cansado de que estén, continuamente, hablando de José Ortega Cano", saltaba muy molesto. Pero lo que dijo a continuación, dejó a todos los presentes impactados, incluido a Fidel.

"¡Estoy harto, no aguanto más! Voy a poner a los abogados que sean necesarios contra las personas que estén en contra mía". Terelu Campos, la presentadora del programa, quiso dialogar con él, pero fue misión imposible.

| Europa Press

"Yo no hablo mal de nadie, estáis haciendo escarnio con mi vida. ¡Ya no aguanto más! Todo esto lo que me da es fuerza y energía para seguir adelante y para luchar contra quien sea. Y nada más, adiós", colgaba el teléfono repentinamente.

Sin duda alguna, tras su controvertida llamada, la tensión reinó en el plató. Lo cierto es que lo que más le sorprende a Fidel es que, si decide intervenir jurídicamente, podría afectar a las respectivas carreras televisivas de su hija y su mujer.

Fidel Albiac escucha el reproche de Terelu Campos

Momentos después de que Ortega Cano entrase en directo, Fidel Albiac fue testigo de cómo su amiga Terelu no se quedaba callada al respecto. La presentadora, que se mantuvo lo más objetiva posible, acabó enfadándose por completo tras las amenazas del diestro.

"Si aquí se ha hablado de un problema entre su hija Gloria y su mujer es por una razón. Porque tanto su hija como su mujer han hablado de ello en un plató de televisión o en las revistas", empezaba diciendo.

"Entiendo perfectamente que estar en medio de una hija y de una mujer no debe de ser nada fácil, José Ortega Cano", admitía.

"Esta casa, que le está amargando la vida, es donde trabajan su hija y su mujer. Así que arréglenlo ustedes en casa. Así, evitará que en los platós de televisión se hable de usted y de su familia", decía tajantemente.

No cabe duda de que Fidel sabe que Gloria Camila no dejará de trabajar en el mundo de la televisión. Por otro lado, se desconoce si Ana María volverá como colaboradora al espacio donde trabaja, Viva la Vida.

Tras dos semanas desaparecida, cabe la posibilidad de que este fin de semana se siente en el espacio y aclare, de una vez por todas, el motivo de su ausencia.

