Fidel Albiac no sabe si Rociíto volverá algún día y asume que estaba harta de aguantar

Fidel Albiac pasará a la historia de la crónica social como uno de los rostros más influyentes, pero poco se conoce sobre él. Sus rivales le han acusado de aprovecharse de la fortuna de Rociíto, aunque no hay nada más lejos de la realidad. Lo único que ha hecho ha sido apoyar a su mujer, por eso aceptará la decisión que tome: volver a Sálvame o alejarse del programa.

Fidel Albiac asume que la hija de Rocío Jurado estaba cansada de aguantar siempre lo mismo, por eso ha roto su silencio en dos documentales. Primero ha desmontado a Antonio David Flores y ha reclamado su papel como madre y después ha señalado a la familia Mohedano. Según cuentan en Telecinco, podría recibir una demanda porque José Ortega Cano está muy indignado con ella.

| Telecinco

Fidel ha leído atentamente la entrevista que Rociíto ha dado en Semana, donde aclara si volverá al programa de Jorge Javier Vázquez. Todavía no sabe si dar el paso, pero haga lo que haga contará con el respaldo de su marido, siempre está con ella. “No lo sé, no te puedo contestar porque es algo que no está en mi mano”, responde Carrasco sobre el tema.

Fidel sabe perfectamente el peligro que generaría la nueva incorporación de Rocío a Sálvame, pero es un riesgo que está dispuesto a asumir. No quiere que su esposa deje de trabajar por miedo, pues ya ha vencido a sus grandes detractores. El público está encantado con ella y quiere seguir escuchando su versión, todavía hay muchas dudas sobre los Mohedano.

Albiac siempre ha estado en un segundo plano, a pesar de que ha tenido muchas oportunidades de convertirse en protagonista. Ejerce de abogado en un despacho muy importante de Madrid y no tiene necesidad de beneficiarse de la fama de nadie. Lo único que ha hecho es estar al lado de su mujer y darle buenos consejos en sus momentos más complicados.

Fidel Albiac descubre los sentimientos de Rociíto

Fidel es consciente de que la exmujer de Antonio David ha concedido una entrevista para aclarar el motivo de su nuevo documental. En el nombre de Rocío, según cuenta, no es ninguna venganza, simplemente estaba cansada de aguantar y guardar silencio. Promete que no habla para hacer daño y asegura que no tiene rencor, solo quiere hacer justicia.

| GTRES

“El odio no es algo que yo experimente en mi vida, no lo tengo, lo que tengo es hartazgo. Respecto a lo económico, tampoco lo he hecho por eso, es la argumentación de los mediocres”. La hija de la Más Grande asegura que en Telecinco le dan voz a todos, la familia Mohedano tendría oportunidad de responder.

Albiac está de acuerdo con su mujer, pues ha vivido de cerca el rodaje del documental y sabe que todo se ha hecho con transparencia. “Yo creo que esta es una cadena donde hay pluralidad y donde tiene cabida la opinión de todo el mundo”, declara Carrasco. Después de esto ha reconocido que está harta de soportar los desplantes de su familia mediática.

Fidel Albiac confirma que su mujer es más libre que nunca

Fidel estará cerca de Rociíto tome la decisión que tome: regresar a Sálvame como colaboradora o apartarse del programa para siempre. No sabe lo que hará, pero está convencido de que elegirá el camino correcto porque siempre ha sido muy responsable. Por eso la serie de En el nombre de Rocío se ha negociado desde la más estricta legalidad.

“A mí legalmente no me ha limitado nada ni nadie. He escuchado por ahí que si a mí no me dejaron o no sé qué cosas, pero a mí nadie me prohíbe nada. He sido totalmente libre en todo momento porque yo sé dónde están mis límites”, ha comentado la ex de Antonio David.