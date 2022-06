Fidel Albiac ya no puede tapar la traición que hunde a su mujer Rociíto

A Fidel Albiac le está siendo casi imposible seguir ocultando la verdadera relación que mantiene Rocío con la familia Campos. Y es que quién le iba a decir a ella que su ausencia a la boda de la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo iba a ser lo que destapara toda la verdad.

La madre de Rocío y David Flores decidió no acudir al enlace por motivos que, a día de hoy, no han visto la luz. Y, aunque ella no se esperaba que pasara nada, lo cierto es que se ha convertido en la comidilla de todos los programas de Telecinco.

Después de que se celebrara este evento tan importante y especial para el clan Campos, la mujer de Fidel Albiac acudió al plató de Sálvame para intentar zanjar el tema de una vez por todas.

"Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Cuando a una la invitan a una fiesta es una cosa maravillosa y preciosa, pero la verdadera amistad se demuestra cuando pasa algo malo y se está ahí para apoyar", aseguró Rociíto.

Pero, sin duda, lo que más le dolió a Carmen Borrego fue que su gran amiga asegurara que “posiblemente, si se casa Alejandra Rubio, iré a su boda”. Esta afirmación hizo saltar todas las alarmas sobre qué hay de cierto en la amistad entre la hija de 'la más grande' y esta mediática familia.

Ahora, y gracias a la última entrevista de María Teresa Campos, ha quedado al descubierto el secreto mejor guardado de la mujer de Fidel Albiac.

Fidel Albiac no puede ayudar más a su mujer

Fidel Albiac ha intentado por todos los medios disimular, pero la última entrevista de María Teresa Campos para la revista Diez Minutos ha dejado al descubierto la verdadera relación que tiene, a día de hoy, con Rocío Carrasco.

Este mismo miércoles, esta conocida cabecera ha publicado una de las entrevistas más importantes de la actualidad. Kiko Hernández ha conseguido que la matriarca de las Campos se abriera como nunca en una reveladora entrevista.

Después de contar cómo fueron sus primeros años en Madrid y de confesar que "me fumé un porro con Sabina cuando le entrevisté en la radio", esta veterana comunicadora ha querido poner el foco en la ausencia de Fidel Albiac y Carrasco en la boda de su nieto.

Y es que, a pesar de que a su hija Carmen Borrego le dolió mucho que su amiga no acudiera a este enlace, su madre no entiende todo el revuelo que se ha montado por una tontería. "Solo fue una boda, no lo entiendo".

En cuanto a su relación con la hija de 'la más grande' ha dejado muy claro que, aunque las cosas no son como eran antes, sigue teniéndole un gran cariño.

"Últimamente, Rocío y yo estamos menos unidas, pero antes los fines de semana estaban en casa", ha asegurado, aunque ha dejado claro que "la quiero muchísimo".

Fidel Albiac sabe que esta no es la primera vez que se habla del tema

Hace unos días, el periodista Jesús Manuel Ruiz sacó a la luz una inesperada información con la que puso encima de la mesa la verdadera relación de amistad que, supuestamente, existe entre la mujer de Fidel Albiac y Las Campos.

Todo apunta a que este distanciamiento viene de lejos. Y es que, durante el último cumpleaños de Terelu Campos, sucedió algo muy similar a lo que pasó en la boda de José María y Paola.

Según contó el excolaborador de Sálvame, Rociíto tampoco estuvo presente en este día tan importante para su gran amiga. Después de asegurar que sí asistió, el comunicador tuvo que salir públicamente a corregir sus palabras.

"ESdiario contó la verdad. A medias. Ahora podemos asegurar que Carrasco tampoco estuvo en el último cumpleaños de Teresa Campos. El más difícil de los últimos lustros", aseguró.

"Desde aquel día, la presentadora y su familia empezaron a pensar que estaban confundidas del cariño que profesaba la hija de 'la más grande'".