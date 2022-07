Fidel Albiac y su mujer dejan de esconder el problema médico que les impide avanzar

Fidel Albiac está acostumbrado a guardar las formas y lo cierto es que ha optado por la mejor estrategia: no entrar en provocaciones. Ha sido Rociíto la encargada de contar toda la verdad porque está cansada de que su marido reciba críticas totalmente inmerecidas.

La familia Mohedano asegura que el abogado se ha aprovechado de Carrasco, pero esta acusación no se corresponde con la realidad.

Fidel Albiac ha estado más de dos décadas aguantando que el público tuviera una imagen equivocada de él, pero por fin se ha hecho justicia. Los espectadores se han dado cuenta de que es una persona honesta, pues siempre ha estado al lado de su esposa. De hecho fue el que buscó el mejor tratamiento para Jurado cuando a la cantante le diagnosticaron su problema médico.

Fidel ha dejado de esconderse: él jugó un papel importante en la vida de la Más Grande y tenían una relación estupenda. Los hermanos de Rocío Jurado han insinuado que la coplera nunca terminó de confiar en Albiac, aunque no han aportado pruebas. Carrasco sí que ha demostrado que su madre adoraba a su marido, por eso confiaba tanto en él.

Fidel Albiac y Rociíto han estado estancados durante mucho tiempo, no podían continuar con la faceta mediática porque había demasiadas mentiras. La madre de Rocío Flores se ha cansado de seguir aguantando y ha puesto las cartas encima de la mesa. Ha confesado lo que sintió cuando los médicos le dijeron que Jurado estaba enferma de cáncer.

“Cuando a nosotros se nos dice que tiene cáncer, no sabíamos el tipo. Teníamos el nombre, pero nos falta el apellido y hasta que no la abrieran no podíamos saber”, explica Carrasco. Ya no se esconden: cuando tuvieron el diagnóstico final fue Albiac quien propuso viajar a Houston.

Fidel Albiac tiene claro cómo debe comportarse

Fidel ha trazado un plan que está dando resultados, pues los espectadores se han dado cuenta de que es la gran víctima de la situación. Es normal que Rocío reciba críticas porque está trabajando en Telecinco, en un medio público, exponiendo un tema controvertido. Sin embargo, el abogado nunca ha sacado partido de este negocio porque no quiere verse involucrado.

Fidel Albiac sabe que los problemas médicos de Rocío Jurado siguen dando mucho de qué hablar, no les dejan avanzar ni pasar página. Pero ahora ha quedado claro que su comportamiento fue impecable y que hizo todo lo posible para salvar a la cantante, ella misma lo dijo.

La Más Grande reconoció en una entrevista que le hizo Chayo Mohedano que su yerno había luchado como nadie.

Rociíto ha recordado cómo fue la decisión de viajar a Houston: en casa de la cantante, en una conversación muy especial para todos. “Recuerdo estar con ella en la habitación, llegó Fidel y mi madre pidió que se saliera todo el mundo para quedarnos con ella”. Nadie sabía que los hechos se habían producido de esta forma y la verdad no deja en buen lugar a los Mohedano.

Fidel Albiac ha visto llorar a Rociíto

Fidel es una de las pocas personas que nunca le ha dado la espalda a Carrasco, por eso le ha visto emocionarse tantas veces. Los espectadores de su nuevo documental también le han visto llorar al recordar cómo fue el cáncer que tuvo la Más Grande. “Ella pensaba que se iba a curar”, comenta con los ojos plagados de lágrimas.

Albiac está a punto de continuar su camino, pues con la verdad siempre sucede algo: siempre termina saliendo a la luz. El matrimonio cerrará una trama delicada después de la serie de Rociíto, que está siendo todo un éxito. Los periodistas especializados no dejan de investigar sus declaraciones y eso es beneficioso para todos.