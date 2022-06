Fidel Albiac ve cómo su secreto sale a la luz y ya no puede hacer nada

Fidel Albiac siempre ha sido un personaje muy discreto pese a estar casado con Rocío Carrasco. Pero, en el último año, el marido de Rociíto ha tenido que lidiar con el hecho de que su mujer esté en el foco mediático.

Tras el estreno de la docuserie de la hija de 'La más grande', Rocío, contar la verdad para seguir viva, todas las miradas están puestas en el matrimonio. Tanto sus detractores como sus fans estudian sus pasos al detalle y no se pierden ninguna declaración.

Es cierto que Rociíto se ha llevado el peso de la fama por ser un personaje público desde que nació. En cambio, el yerno de Rocío Jurado siempre ha estado en la sombra y ha evitado cualquier polémica.

A pesar de que se mantiene lo más alejado posible del escándalo público, el marido de Rocío no se libra de ser duramente criticado por algunos haters de su mujer. Entre ellos, estaba la mismísima María Patiño, quien no perdía la oportunidad en reprochar su papel.

Sin embargo, el tiempo lo cura todo y, tanto la presentadora como Albiac, han conseguido superar sus rencillas del pasado. Aun así, nadie olvida que la periodista "no podía tragar" al esposo de Carrasco bajo ninguna circunstancia hasta ahora.

Fidel Albiac consigue hacer las paces con María Patiño

Fidel Albiac ha sido testigo del cambio de opinión que ha tenido María Patiño respecto a él. La periodista, siempre tan sincera y sin pelos en la lengua, ha puesto los puntos sobre las íes a aquellos que la critican por tener una nueva postura.

Asimismo, la colaboradora de Sálvame ha respondido a los enemigos que la atacan duramente. "Mantengo los hechos del pasado respecto a Fidel Albiac. Con el tiempo, como así declaré en el presente, entendí su protección", afirmaba.

Y es que, como ella misma comenta, a raíz de la emisión del documental de la exmujer de Antonio David, entendió el papel que ejercía Fidel en la vida de Rocío. Un cambio de bando que no ha gustado para nada a una parte del público.

No obstante, lejos de acabar la polémica, ha sido contundente en reprochar el hecho de que se indague en su pasado con el propósito de crear más polémica. "A los que buscáis en mi pasado, buscad en el presente para no hacer el ridículo. Los hechos no varían en absoluto", decía tajantemente.

"A mi carro solo me subo yo", añadía la periodista enfadada. Además, no dudó en explicar el motivo del porqué ahora veía con buenos ojos al marido de Rocío. "He sido muy crítica con Fidel. Has hecho un trabajo importantísimo porque has reflejado algo que a él le había costado transmitir", comentaba la periodista.

"Y es que detrás de ese chico que está siempre de broma se ha visto una sensibilidad y cercanía", concluía.

Todo indica que la presentadora de Socialité ha olvidado su enemistad y ha querido sellar la paz definitiva con el marido de Rociíto. Asimismo, lo ha aclarado de una vez por todas a aquellos que insisten en buscar las rencillas del pasado.

Fidel Albiac, claro objetivo de todos los haters

El yerno de Rocío Jurado no puede creer que una de sus enemigas se ha retractado. Aunque, en realidad, era evidente que, tarde o temprano, iban a solucionar sus conflictos, dado que María Patiño ha defendido a capa y a espada la figura de Rocío.

Según la periodista, desde el estreno de la docuserie de la hija de 'La más grande', comprendió la actitud de ambos. Pese a ello, son muchos los personajes públicos que todavía no entienden el papel de Fidel Albiac en la historia de Rociíto.

Un buen ejemplo de ello es Raquel Mosquera, quien siempre ha criticado la postura del marido de su exhijastra. Recientemente, en el programa donde colabora, Viva la Vida, volvía a recordar el rencor que siente hacia él.

La peluquera lo acusaba de ejercer un control absoluto sobre la hija de Pedro Carrasco. Además, afirmaba que él manipulaba a Rocío hasta tal punto de tomar decisiones que no le correspondían.

A pesar de no implicarse en el mundo de la televisión ni meterse de lleno en polémicas, el marido de Carrasco cuenta con un gran número de enemigos. Aun así, se tiene que quedar con la parte positiva: ya no tendrá más problemas con María Patiño.