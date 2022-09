Fidel Albiac logra ver a los hijos de Rociíto y sucede lo que más miedo le daba

Fidel Albiac ha regresado al punto de mira porque el periodista Diego Arrabal ha desvelado cómo conoció a Rociíto antes de hacerse famoso. Según cuenta, estaba saliendo con una chica llamada Rocío Mestre, pero la hija de la Más Grande se cruzó en su marido. El abogado quedó prendido de ella y no tardaron en empezar una relación que actualmente atraviesa por un momento estupendo.

Fidel Albiac ha sido el único que ha logrado que su mujer levante cabeza y deje atrás su pasado al lado de Antonio David Flores. Todavía tiene una cuenta pendiente: recuperar el cariño de sus hijos, quienes están muy decepcionados con ella. Albiac, gracias a una foto que se ha filtrado en las redes sociales, ha vuelto a verles y ha confirmado los peores presagios.

| GTRES - Telecinco

Fidel es plenamente consciente de la gravedad de la situación, por eso nunca ha hecho declaraciones sobre este tema tan complicado. Le han ofrecido sumas muy suculentas, pero él se mantiene firme porque lo último que quiere es engordar la polémica familiar. Ver a Rocío y David Flores a través de una foto le ha servido para darse cuenta de algo: ha sucedido lo peor.

Fidel tenía muy buena relación con la hija de Rociíto, pasaban mucho tiempo juntos y eran cómplices en infinidad de situaciones. Sin embargo, la joven ha decidido posicionarse al lado de Antonio David Flores y consecuentemente considera a Albiac enemigo. El abogado tiene miedo de que la solución no se arreglase nunca y parece que nadie está dispuesto a dar un paso adelante.

Rociíto se ha dado cuenta de que sus pequeños se han acostumbrado a su ausencia, de hecho han encontrado una sustituta. Siempre que hacen algo importante les acompaña Olga Moreno, por eso la empresaria también tiene problemas con Carrasco. Rocío, David y Olga han acudido a una boda muy especial y las imágenes demuestran que han recuperado su estado de ánimo.

Fidel Albiac reconoce que los sentimientos son reales

Fidel trabaja de abogado, así que está muy comprometido con la justicia y no permite que ningún error caiga en saco roto. Es cierto que sus antiguos hijastros no se han portado bien con él ni con su mujer, pero también es real que han sufrido mucho. Es posible que se haya alegrado al verles disfrutar de la boda, pues estaban juntos y han demostrado que se adoran.

| GTRES

Albiac ha visto el abrazo entre Rocío y David y se ha dado cuenta de que no hay nada que nacer: lo que tanto miedo le daba ya es un hecho. Se han unido, ambos están al lado de Antonio David Flores y no habrá nada que les haga cambiar de opinión. Para ellos lo único importante es estar juntos y que el ex de Olga Moreno no quede en mala situación.

El yerno de Rocío Jurado está en boca de todos porque Diego Arrabal le ha acusado de no haber sido sincero cuando conoció a Rociíto. “Aquí nadie está diciendo nada”, aclara el paparazzi en su canal de Youtube después de insinuar ciertos atrevimientos. Lo único cierto es que el marido de Carrasco puede presumir de no haber dado de lado nunca a los suyos.

Fidel Albiac tiene amigos muy influyentes

Fidel siempre ha tenido un buen comportamiento con la familia de Rocío Jurado, al menos eso es lo que defienden sus amigos. Tiene relación con rostros tan importantes como María Teresa Campos, ella sabe que se ha mentido mucho sobre él. Ha estado en silencio demasiado tiempo y sus rivales han aprovechado para difundir rumores que no se corresponden con la realidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Albiac tiene la conciencia tranquila y posiblemente lo que más le haya dolido es que duden de su vínculo con David y Rocío Flores. Ambos le adoraban y vivían con él encantados hasta que supuestamente Antonio David empezó a actuar. Rociíto cree que su exmarido es el responsable de todo y asegura que tiene pruebas para demostrar lo que cuenta.