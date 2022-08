Fidel Albiac lee los insultos que prueban que Rociíto no está llevando bien la ruptura

Fidel Albiac siempre ha apoyado a su mujer, por eso a nadie le ha extrañado que esté cerca en un momento tan duro como el que está viviendo. Rociíto ha roto con la familia Mohedano y los insultos que ha recibido demuestran que el proceso se ha complicado bastante.

El primer documental de Carrasco fue un éxito, pero el nuevo tiene más detractores que seguidores, al menos en las redes sociales.

Fidel Albiac ha tenido oportunidad de leer lo que está pasando en Twitter, que es un fiel reflejo de lo que sucede con el programa En el nombre de Rocío. La hija de la Más Grande ha acusado a los hermanos de la cantante de aprovecharse de una circunstancia que no les correspondía. Supuestamente, Amador y Gloria querían una parte de la herencia de Jurado que no era suya.

| Mediaset

Fidel conoce mejor que nadie los secretos de los Mohedano, pero nunca romperá su silencio porque quiere estar al margen de todo. Piensa que lo realmente importante es el bienestar de Rociíto y lo cierto es que tiene motivos para estar preocupado. De un momento a otro ha perdido bastante apoyo y en las redes le acusan de ser poco trabajadora.

Fidel, gracias a los comentarios de Twitter, ha confirmado que romper con la familia Mohedano no será tan fácil como estaba previsto. Antonio David Flores ha movilizado a sus fans, quienes han situado a Carrasco en una posición bastante complicada. Pero ella no tiene miedo y sigue atacando a sus tíos porque considera que lo que hicieron con la Más Grande no tiene nombre.

“Todos son unos chupópteros que han vivido de Rocío Jurado, unos ineptos que no saben hacer la O con un canuto y no han trabajado en la vida”. Rociíto ha sido bastante dura y su ataque le ha terminado haciendo daño a ella, pues el público le ha acusado de ser una hipócrita. Debemos aclarar que Rocío sí ha trabajado, pero sus proyectos han estado en la sombra hasta hace un año.

Fidel Albiac comprende el dolor de su mujer

Fidel ha vivido episodios que están saliendo a la luz en el documental de su mujer, por eso sabe que no hay ninguna mentira. Rocío quiere cortar su relación con Gloria Mohedano y parte del público no entiende que sea tan dura con ella. Los periodistas que han investigado el tema le dan la razón a Carrasco, supuestamente existen motivos de peso para que se aparte de ciertas personas.

| GTRES

Rociíto asegura que su tía está al lado de José Ortega Cano porque el torero le ofreció un puesto de trabajo en su finca. Gloria se disfrazaba de la Más Grande para atraer a los fans, hacían dinero gracias al fabuloso recuerdo que dejó la cantante.

“Estaban trabajando allí y entendí ese posicionamiento al lado de Ortega porque era el que les estaba dando trabajo. Una vez muerta su hermana ya no podía chupar más, pues ahora vamos a chupar de Ortega, vamos a intentar hacer con Ortega lo mismo. Gloria se va a la Yerbabuena para seguir chupando y para no trabajar como no ha trabajado en su puta vida”.

Fidel Albiac sabe que Rociíto pagará las consecuencias

Fidel conoce cómo funcionan los medios de comunicación, por eso sabe que su mujer tendrá que pagar un precio demasiado elevado. Está recibiendo muchas burlas por haber acusado a Gloria Mohedano de ser demasiado cómoda. Hay quien dice que Carrasco también se ha aprovechado de la fama de su madre, aunque no es una acusación cierta.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Albiac puede confirmar que su esposa ha trabajado mucho después de morir Jurado, por ejemplo presentó un programa en Telecinco. También ha gestionado el matrimonio de su madre y ha organizado varios espectáculos. Podría haber ganado dinero participando en programas y concediendo entrevistas, pero eligió vivir de su destreza en el mundo dela comunicación.