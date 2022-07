Fidel Albiac entiende que Rociíto se haya marchado dolida y que no quiera perdonar

Fidel Albiac es la única persona que siempre ha estado al lado de Rociíto, uno de los pocos que nunca le ha traicionado por dinero. En el documental Contar la verdad para seguir viva los espectadores comprendieron que la hija de Rocío Jurado era una gran sufridora. Heredó una buena fortuna de la cantante, pero tuvo que renunciar a algo: a la familia Mohedano.

Fidel Albiac sabe mejor que nadie que su mujer no perdonará determinados atrevimientos, por eso regresa a Chipiona con cierto rencor. Rociíto ha tomado las riendas del museo de ‘La Más Grande’, un centro que pretende homenajear la memoria de la artista. Se ha ido de casa para llegar a tiempo a la inauguración, un evento que contará con 500 invitados.

Fidel comprende que su esposa no quiera perdonar, por eso no ha invitado a sus tíos al centro que lleva el nombre de Rocío Jurado. Antes de marcharse ha concedido una entrevista en Sábado Deluxe y le ha mandado un mensaje muy claro a Amador. El representante asegura que Rociíto le dio muchos disgustos a La Más Grande, pero podría no estar contando toda la verdad.

“Yo le di un problema a mi madre que fue cuando me fui de casa, es el único que yo le di, pero el problema era mío y ya está. Yo nunca he sido malcriada porque entonces me hubiese quedado en La Moraleja viviendo de la sopa boba. Y yo cogí con 18 años, me piré y ese es el único problema que le doy”, ha explicado Carrasco durante su entrevista.

Fidel estará presente en la inauguración del museo de Rocío Jurado apoyando a su mujer, al igual que otros famosos como Terelu Campos. Sin embargo, el abogado no concederá declaraciones porque no quiere que nadie le acuse de estar aprovechándose de nada. Su intención es mantenerse en un segundo plano, siempre estará cerca de su esposa, pero mantendrá las distancias.

Fidel Albiac sabe que la situación no tiene remedio

Fidel ha recibido muchos ataques por parte de la familia Mohedano y el público ha tenido una imagen equivocada de él hasta hace muy poco. El documental Contar la verdad para seguir viva despejó muchas incógnitas y demostró que el abogado era un hombre honesto. El problema es que sus detractores han intentado desacreditarle para hacer daño a la exmujer de Antonio David Flores.

El marido de Rociíto contaba con el apoyo de Amador hasta que el representante se dio cuenta de que criticarle era un negocio rentable. Desde entonces perdieron el contacto, por eso él tampoco estará en el museo de la Más Grande. Carrasco ha confirmado que no irá toda la familia a la inauguración porque está muy dolida con determinadas personas.

“Es un día de máxima felicidad porque al final estoy haciendo lo que ella quería. Es un día de nerviosismo por mucho sentimiento de responsabilidad, por estar a la altura de lo que ella se merece y de lo que a ella le hubiese gustado. Sobre todo un día de gratitud y de compartir con mi gente un sueño, aunque no esté toda la familia”.

Fidel Albiac respeta la decisión de Rociíto

Fidel ha intentado mediar entre Rocío y algunos de sus rivales, pero se ha dado cuenta de que la situación no tiene remedio. Se limitará a estar cerca de su mujer, a ayudarla en todo lo posible y a acompañarla en el momento más especial de su carrera. Después de mucho tiempo el alcalde de Chipiona ha decidido abrir un centro para honrar la memoria de cantante más grande del país.

Albiac puede demostrar que las acusaciones que ha recibido son completamente inciertas, pero no lo hará en un plató de televisión. Según ha salido publicado, llevará a los tribunales a todo el que le falte el respeto porque está cansado de mirar para otro lado. En los últimos tiempos se ha convertido en un rostro muy querido por el público.