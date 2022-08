Fidel Albiac entiende que el vídeo sin ropa haya acabado con la paciencia de Rociíto

Fidel Albiac sabe que la guerra no ha hecho más que empezar. Y es que es consciente de que las últimas imágenes sin ropa de uno de los miembros del clan Mohedano-Jurado no le van a gustar nada a su mujer.

Desde que comenzó la serie documental En el nombre de Rocío, esta mediática familia no ha dejado de protagonizar todos los programas y revistas del corazón de nuestro país.

Y es que Rociíto se ha marcado una meta muy importante: desenmascarar a todas su familia mediática. En la última entrega de esta producción emitida en Mitele Plus, la mujer de Fidel Albiac habló, entre otras cosas, de un episodio que vivió su madre junto a Chayo Mohedano.

Tal y como ha explicado la propia protagonista de esta docuserie, durante las grabaciones del especial de TVE, Rocío siempre, su prima se negó a cantar con 'La más grande'.

Según Carrasco, Amador Mohedano le impuso a Rosario que participase en el espectáculo, algo que a ella no le sentó nada bien. "La primera que defiende a mi prima soy yo, porque considero que canta mejor que otras personas que son muy conocidas y muy famosas".

Tras este capítulo, Chayo Mohedano no se lo pensó dos veces a la hora de arremeter duramente contra su prima en las redes sociales. Ahora, Fidel Albiac se acaba de hacer eco del último movimiento de la cantante.

Fidel Albiac sabe que ya no hay marcha atrás

Fidel Albiac sabe que, con el último movimiento que ha hecho Chayo Mohedano, ya no hay posibilidad de reconciliación. Y es que, pocas horas después de sus fuertes declaraciones contra Rociíto, la cantante ha hecho pública una reveladora imagen.

Este miércoles, 3 de agosto, la hija de Rosa Benito ha acudido a sus redes sociales para responder a todos sus haters. A través de su perfil de Twitter, la prima política de Fidel Albiac ha compartido un vídeo en el que aparece totalmente desnuda mientras se da un baño.

"Sé la verdad, así que lo que me digas, me resbala", ha escrito Rosario. "¿Envidia? Jamás tuve motivos para envidiar. Otras/os/es, por lo que se ve, no han tenido la misma suerte. Buenas tardes y que la envidia no os haga reventar".

Fidel Albiac no entiende esta salida de tono

Fidel Albiacy su mujer se quedaron de piedra al enterarse de las fuertes palabras que Chayo Mohedano le dedicó a Rociíto a través de sus redes sociales. Y es que, tras el último episodio de En el nombre de Rocío, la cantante ha decidido no callarse más.

Este martes, 2 de agosto, la hija de Amador Mohedano acudió a las historias de su perfil de Instagram para aclarar que todo lo que ha dicho su prima es mentira.

"No paran de etiquetarme en 'noticias' comentando que si no contesto o aclaro es porque es 'verdad' lo que se está diciendo de mí por ciertos programas de televisión cada vez con menos audiencia, por lo que leo", ha comenzado escribiendo.

"Pues voy a aclarar algunas cosas. Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo… Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario".

Sin mencionar en ningún momento a la mujer de Fidel Albiac, la autora de este texto ha aclarado qué es lo que verdaderamente pasó durante la gala, Rocío siempre.

"Tengo que recordar que, cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en Rocío siempre, sus palabras fueron: «Prima, si te crees esto es que no me conoces». Pues no, no te conozco. Al tiempo, has reconocido que era verdad".