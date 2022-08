Fidel Albiac se entera de que hay testamento y el reparto no es como esperaba

Fidel Albiac ha sido el gran apoyo de Rocío Carrasco desde que sus caminos se cruzaron.

Así se pone de manifiesto una vez más en el documental En el nombre de Rocío que cada viernes avanza con un nuevo capítulo. En unas semanas, podrá verse en Telecinco y todo el mundo conocerá la tremenda versión de Rociíto de los episodios más polémicos que ha vivido su familia.

Mientras, únicamente los usuarios de Mitele pueden descubrir lo que ha pasado en realidad en esta familia. También los lectores de Trendings, con lo más destacado de esta crónica familiar.

El capítulo 9 se centra en la muerte y el funeral de Rocío Jurado. También en las intenciones cada vez menos ocultas de la familia con la herencia de la cantante.

La vuelta a casa de la familia, tras la estancia en Houston

Tras la estancia en Houston, Rocío y toda la familia regresan a España para pasar sus últimas semanas de vida en casa, como ella quería.

Rocio Carrasco desmiente que Paco Hernando, el Pocero, por mediación de Ortega Cano, fletara un avión privado para que Rocío Jurado volviera de Houston. "Fue porque Ángel Nieto le llamó y se lo pidió. Sin ningún tipo de interés, convirtió un avión privado en una UVI y así nos vinimos. Desgraciadamente ninguno de los dos ya está hoy aquí".

Las últimas semanas antes de su muerte, Jurado estuvo en Montealto, en su casa. Según Rocío Carrasco, "allí había mucha gente". Relata que vivieron allí durante estos tristes días, toda la familia de Gloria Mohedano y de Amador y de Rosa Benito.

"Todos estaban con su mejor intención y estaban también llenos de dolor". Rociíto considera que no fue lo adecuado, pero respeta "los sentimientos de cada uno".

También estaban Juan de la Rosa y destaca especialmente Aída, la enfermera que cuidó a Rocío Jurado hasta el fin de sus días. "fue un ángel, le estaré eternamente agradecida", afirma Rociíto.

El testamento por el que la familia de Rocío Carrasco estaba dispuesta a todo

La situación que relata Rocío Carrasco en la casa es realmente inquietante. Con Rocío todavía viva, la familia se dedicaba, por un lado, a hacer el vacío a Ortega Cano y por el otro a preparar el reparto de la herencia.

El que llevaba la voz cantante era, según la mujer de Fidel Albiac, José Antonio Rodríguez, el marido de Gloria que ya mostraba interés por "los abrigos, las joyas y Miami". "Lo que no sale en el testamento, niña", le espetó en el pasillo. Fidel Albiac, siempre pendiente de todo, le reprochó a José Antonio que hiciera estos desafortunados comentarios a su mujer, estando además Jurado todavía viva.

Eso se produce pocos días después de que, precisamente, a la vuelta de Houston, sea Ro, la hija de Rocío Carrasco, la que le pregunta a su madre por "las casas de Miami". La niña tenía 9 años entonces y fue la primera pregunta que le hizo, nada más verla, tras semanas sin hacerlo. ¿Casualidad?

La casa en la que murió Rocío Jurado, Montealto, tuvo que venderse por indicación expresa de Rocío Jurado en su testamento. Ahora su hija ha revelado que toma esta determinación después de constatar que ni ella ni Fidel Albiac querían vivir allí. También confirma que su madre no se planteó cambiar el testamento durante los últimos días de su vida.

La hija de Rocío Jurado se altera visiblemente al ver las declaraciones de Rosa Benito, contradictorias una vez más con el paso del tiempo. "Es fuerte, porque ninguno sabía que había un testamento hecho. Si algo no hizo bien mi madre fue permitirles a todos lo que les permitió (...) o dejándole a toda la jauría lo que le dejó".

Tampoco sabia nadie que la albacea designada era Ana Iglesias, algo que después Rosa afirma sí saber. Que fuera Iglesias la encargada de repartir el testamento indignó muchísimo a los hermanos de Rocío Jurado.

Cuando Rocío Jurado fallece, el dolor familiar es, lógicamente, grande. "Yo quería que ella se fuese lo más tranquila posible". También explica, la colaboradora de Sálvame, que Rocío Jurado pidió perdón a Fidel antes de irse.

Finalmente, cuenta como ella le susurró un mensaje tranquilizador al oído, tumbada en la cama, al lado de su madre y como a las dos horas, todo acabó.

Tras el funeral en Chipiona, en el que la población se volcó a la calle para despedir a su vecina más universal, la familia entera volvió a La Moraleja. En aquel momento, es cuando todo empieza a cambiar y unos pasan página más rápido que otros.

La realidad familiar que descubre Fidel Albiac

Rociíto entro en la casa "y se me vino encima, ella ya no estaba. La casa estaba llena, yo la veía vacía, sin ella. Me senté en un sofá del salón, como para tomar aire y en ese momento entró Gloria".

La mujer de Fidel Albiac cuenta lo atónita que quedó ante el comentario de su tía. "Lo que a mi sí me gustaría para mi casa es ese mueble, me vendría muy bien". Aquí empieza el periplo de "la jauría" que demuestra su verdadera cara ante la herencia y en los platós de televisión.

Con Rocío Jurado muerta, ya no había que disimular, ni guardar las formas. Cinco días después de la muerte de Jurado, Antonio David Flores ya estaba en televisión confirmando que había "dado instrucciones" a su hija.

"Lo terrible es el uso que él hace de la situación. Yo sé todas estas instrucciones a las que se refiere él", apunta Carrasco. En el próximo capítulo, aparece ya el famoso primer testamento que hasta ahora no había visto la luz.

Un detalle final que se mantiene en Rocío Carrasco. Cada vez que le ponen imágenes de Antonio David Flores, también en este segundo documental y pese a lo empoderada que está, baja la mirada. El trauma con su exmarido sigue bien vivo y es, todavía hoy, incapaz de verle la cara.