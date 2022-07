Fidel Albiac y las dos broncas que han convertido la relación en una pesadilla

Fidel Albiac es una de las pocas personas que siempre ha estado al lado de Rociíto, nunca le ha fallado. Ha estado más de 20 años recibiendo acusaciones que no se corresponden con la realidad, como por ejemplo que se aprovecha de ella. Todo es mentira, realmente es uno de los mejores abogados de Madrid y trabaja en un despacho importante.

Fidel Albiac, a pesar de que nunca ha colaborado con la prensa del corazón, conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio. Sabe que en televisión hay mucha envidia, por eso su mujer está teniendo tantos problemas con los colaboradores de Sálvame. Ya ha sufrido dos discusiones que han convertido su relación laboral en una auténtica pesadilla.

Fidel ha tomado una decisión sin retorno: quiere estar en la sombra y apartarse de todo lo que tenga que ver con el espectáculo. Sin embargo, la hija de Rocío Jurado tiene más fuerza que nunca, por eso cada vez tiene más presencia dentro de Telecinco. Ha fichado por Sálvame Mediafest, un concurso que le ha enfrentado a dos compañeros: Lydia Lozano y Rafa Mora.

Fidel sabe que Rociíto tuvo que plantarse porque Lydia Lozano tuvo unas palabras muy feas hacia ella y dijo que no era su compañera. “Yo no hablo de ti en esos términos cuando no te tengo delante, no sé si es educación o cordialidad”, le reprochó Carrasco. La periodista terminó abandonando el plató de Sálvame y amenazó con no volver porque no se sintió respaldada por la dirección del programa.

Albiac se ha quedado sin palabras al descubrir que Rafa Mora está de acuerdo con Lydia y que piensa que Rocío no es su compañera. El valenciano ha estallado contra ella mientras preparaba su última aparición en Sálvame Mediafest y Rociíto no se ha dejado pisar. Según ha contado Kiko Jiménez, la hija de la Más Grande ha presumido de tener más poder que Rafa.

Fidel Albiac está haciendo un gran esfuerzo

Fidel prefiere estar lejos de los platós, pero sabe que su mujer tiene muchos compromisos y se ha comprometido a darle apoyo. Por eso visita los estudios centrales de Telecinco con frecuencia, a pesar de que nunca participa activamente en los programas. Es posible que estuviera presente durante la bronca entre Rafa Mora y Rociíto, pero este dato no está contrastado.

Albiac puede estar tranquilo, pues las redes sociales no han tardado en dar la cara por la hija de la Más Grande. El público piensa que tiene el mismo derecho que todos de participar en Sálvame Mediafest y le han convertido en una de las grandes protagonistas. En cambio Rafa no ha tenido una buena experiencia, de hecho Jorge Javier Vázquez ha bromeado con su aspecto físico.

“Tú eras el de los abdominales?”, le ha preguntado Jorge Javier al valenciano al verle sin camiseta. “Era yo, era yo, pero no tengo ningún tipo de complejo porque disfruto mucho de la comida y de la vida sana”, respondió él. El valenciano no ha tenido una buena experiencia después de arremeter contra Rociíto, quizá no vuelva a hacerlo.

Fidel Albiac conoce las intenciones de Rociíto

Fidel sabe que su mujer no solamente tiene apoyos dentro de Telecinco, también hay colaboradores que no quieren estar con ella. Lo peor de todo es que esta situación se ha contagiado fuera de los platós y parte del público cree que Rocío se ha excedido. Sin embargo, lo único cierto es que Carrasco no tiene intención de hacer daño a nadie, solo quiere contar su verdad.

Albiac ha sufrido en primera persona ataques del clan Mohedano y Rociíto pretende explicar por qué su familia tiene tanto resentimiento. Está convencida de que todo parte de un problema: la herencia que su madre dejó tras su muerte. La cantante fue bastante generosa, mucho más de lo que debía, pero sus hermanos querían y esperaban más.