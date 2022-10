Fidel Albiac, dolido al descubrir qué pasó cuando supieron que no podían tener hijos

Fidel Albiac lleva muchos años guardando un secreto que su mujer acaba de sacar a la luz: la cara oculta de José Ortega Cano. El torero y Rocío Jurado intentaron tener hijos biológicos y cuando descubrieron que no podían él le hizo un comentario muy duro. “¿Te acuerdas cuando le hacías sufrir a mi madre y decías que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre?”, le ha preguntado Rociíto.

Fidel Albiac está muy dolido con el diestro, pues ha estado demasiado tiempo aparentando una imagen que no se corresponde con la realidad. Supuestamente, o eso es lo que cuenta Carrasco, tuvo un comportamiento irregular con la Más Grande. Tenía obsesión por ser padre y cuando se dio cuenta de que no podía arremetió sin piedad contra su mujer.

Fidel está orgulloso de Rociíto porque le ha dejado las cosas claras a Ortega Cano, le ha mandado un mensaje bastante contundente. “Respeta a las mujeres porque la virilidad no está en el semen, está en el respeto que se tiene a las mujeres”. La hija de la Más Grande considera que el torero ha sido injusto y asegura que no se tomó bien no tener descendencia biológica.

Fidel conoce mejor que nadie cómo es el marido de Ana María Aldón en la intimidad, pues ha pasado mucho tiempo a su lado. Tuvieron un encontronazo en el hospital porque Ortega acusó a Rociíto de “estar matando” a Rocío Jurado. El abogado le advirtió y le aconsejó que tuviera más cuidado, pues de lo contrario la situación sería más seria.

Albiac es el único que puede presumir de haber estado siempre al lado de Carrasco, nunca le ha traicionado y siempre ha sido leal. Tiene la capacidad de hablar de la familia Mohedano y del viudo de Rocío Jurado, pero prefiere guardar silencio. La ex de Antonio David Flores sabe que eso es una tarea que le pertenece a ella, por eso ha pasado a la acción.

Fidel Albiac siempre desconfió de la familia

Fidel es abogado, tiene una amplia formación y sabe perfectamente cuando debe tener cuidado, por eso reconoció a los Mohedano. Siempre supo que cuando muriera la Más Grande iban a dar problemas, de ahí que fuera reticente con ellos. Lo que no imaginaba es que José Ortega Cano se uniera a ellos para abordar a su mujer, Rocío no se merece ciertos ataques.

Albiac ha descubierto que su esposa tiene argumentos suficientes para silenciar a Ortega, por eso ha sacado a la luz lo de los hijos. Asegura que el diestro se burlaba de la edad de Jurado porque era demasiado mayor y no podía quedarse embarazada. Supuestamente tenía fijación con tener herederos, por eso le metía tanta presión.

Ana María Aldón está muy sorprendida, no esperaba que la buena prensa que tenía su marido acabara de una forma tan repentina. Son muchos los periodistas que le han dado la espalda porque consideran que su comportamiento no es el más adecuado. Quiere abandonar los medios, pero no deja de conceder entrevistas que no hacen más que dañar su reputación.

Fidel Albiac ya está salvado

Fidel sabe que Rociíto lo ha dejado claro en el nuevo episodio de su programa. La hija de la cantante ha alzado la voz para decir: “No estoy influenciada por mi marido”. Ortega insinúa lo contrario para buscar un culpable, pero el único responsable de la guerra, a ojos de Carrasco, es él.

Albiac puede estar tranquilo, pues en los últimos meses su imagen ha mejorado bastante. Sus detractores le habían convertido en un intruso, pero ahora tiene buena imagen y espectadores que siguen sus pasos. Ha ganado la batalla de una forma muy inteligente: usando bien su silencio.