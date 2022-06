Fidel Albiac descubre la verdad del beso secreto de Rocío Carrasco

Fidel Albiac por fin se ha enterado de cómo se produjo uno de los encuentros más esperado de los últimos años. Una vez más, su mujer se ha convertido en la protagonista al salir a la luz de todos lo que sucedió durante su última intervención televisiva.

No hay duda de que Rocío Carrasco es una de las grandes bazas de Telecinco para intentar levantar sus escasos índices de audiencia. Y es que, desde que rompió su silencio en Rocío: contar la verdad para seguir viva, se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la cadena.

Tanto es así que, después de esta docuserie y del especial Montealto: regreso a la casa, Mediaset España ha decidido sacar adelante En el nombre de Rocío, otra producción audiovisual en la que la mujer de Fidel Albiac hablará de la herencia de su madre.

Pero antes de que llegue este momento, Sálvame quiso contar con ella para uno de los eventos más importantes del año, la Sálvame Fashion Week.

Fidel Albiac tuvo la oportunidad de ver a su mujer volver a cumplir uno de sus grandes sueños: retomar su carrera de modelo. Pero, lo que más llamó la atención de su intervención no fue, precisamente, su participación en este desfile de moda, sino lo que sucedió entre bambalinas.

Ahora, y con la inauguración del museo en homenaje a Rocío Jurado a la vuelta de la esquina, Fidel Albiac ha podido conocer con todo lujo de detalles cómo se produjo aquel beso entre Rociíto y uno de los miembros del clan Ortega.

Fidel Albiac se entera de todos los detalles

Hasta ahora, Fidel Albiac tan solo conocía una parte de la historia, pero gracias a las últimas declaraciones de Ana María Aldón ha tenido la oportunidad de conocer todos los detalles.

Durante su última y polémica entrevista para Lecturas, la mujer de Ortega Cano habló, entre otras cosas, de cómo se produjo aquel inesperado reencuentro. "Se acercó y me saludó. Es lo más correcto que hay, saludar a una persona que a mí no me ha hecho nada, ni yo a ella".

Aunque, durante una de sus últimas intervenciones en Viva la vida, fue mucho más explícita. La diseñadora aseguró que "en la pasarela no coincidí con ella, pero en el backstage si".

"Coincidimos allí, nos saludamos y nos dimos dos besos", dijo a continuación, dejando a Fidel Albiac sin palabras. "Yo me estaba maquillando, la vi por el espejo y dije 'si es Rocío Carrasco'. Entonces, ella se acercó donde yo estaba sentada y me saludó".

"Ella no vino solo a darme dos besos, se acercó a desearme suerte también", dejó claro la colaboradora. "Creo que fue lo más cordial y lo más respetuoso que se podía hacer. Fue un momento de lo más normal".

Fidel Albiac no quería que se produjera este reencuentro

Otro de los temas que más ha dado de qué hablar ha sido el no reencuentro de Ortega Cano y Rociíto. Ahora, Fidel Albiac ha tenido la oportunidad de saber qué pasó realmente durante la Sálvame Fashion Week para que estos dos personajes televisivos no llegaran a coincidir en plató.

Y es que, antes de que comenzara el desfile de Ana María Aldón, Jorge Javier Vázquez le pidió a su compañera que abandonara el front row de la pasarela para que se empezara a preparar para su regreso a las pasarelas.

Justo en ese momento, el torero entró por las gradas superiores del plató para disfrutar del debut de su mujer. Y, aunque en ese momento todo el mundo pensó que fueron la mujer de Fidel Albiac y Ortega Cano los que pidieron no encontrarse, todo apunta a que fue una decisión totalmente externa.

"Más bien fue la productora. Que no coincidieran era lo mejor y creo que se hizo como tenía que hacerse", aseguró la diseñadora en su entrevista. "Hubiese tenido su morbo".

