Fidel Albiac recibe la llamada que no puede ocultar más a Rocío Carrasco

Fidel Albiac es el gran apoyo de su mujer, Rocío Carrasco, y quien se preocupa por todo lo que le sucede a ella. Precisamente por ello ahora está inquieto con la audiencia inesperada que está consiguiendo la segunda parte de la docuserie de su esposa. Más aún lo está desde que ha recibido una llamada que le ha indicado que se avecinan cambios.

Telecinco ha decidido cambiar de día la emisión de dicha producción. Un cambio que todo parece indicar que va a traer consigo otro dato nada de positivo. Y es que va a tener que enfrentarse a un 'peso pesado' de la temporada.

Fidel Albiac descubre que todo se trastoca

El marido de Carrasco fue testigo la semana pasada del estreno en abierto de En el nombre de Rocío. Y vio que los espectadores no lo respaldaron tanto como se esperaba. Un resultado de share que decepcionó al matrimonio y también a la propia cadena.

¿Qué pudo pasar? Básicamente creemos que dos cosas. Primero, que la serie ya se ha emitido en Mitele Plus, donde mucha gente la ha seguido. Segundo, que el fichaje de Sandra Barneda para sustituir a Carlota Corredera no ha funcionado.

No obstante, a pesar de la audiencia, hay que destacar que el programa fue tendencia en Twitter y estuvo entre los más comentados.

Lo sucedido con la producción fue un varapalo para Fidel, su mujer y Mediaset. Un grupo este que durante la semana sufrió otros dos reveses. Nos estamos refiriendo al 'pinchazo' del estreno del reality Pesadilla en el Paraíso y al peor inicio de temporada de la historia de Got Talent.

Ante esta situación, se han tomado medidas y se ha llevado una reestructuración de la parrilla para la semana del 12 al 18 de septiembre. Así, mañana lunes no se emitirá el espacio de talentos presentado por Santi Millán. Su lugar lo va a ocupar la docuserie de Rocío, como se ha desvelado en el Deluxe.

Eso sí, en un primer momento, se indicó que la producción comenzaría a las 22:50 porque previamente habría un resumen del citado reality. Pero luego se ha cambiado de opinión y se iniciará a las 22:00.

Un horario muy difícil el que se le ha dado que vaticina nuevo fracaso. Sí, porque tendrá que competir con el estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity en La 1, que es uno de los programas de más audiencia de la televisión.

Vamos, que Albiac es perfectamente consciente de que Telecinco se lo vuelve a poner muy difícil a su mujer.

Fidel Albiac al día de la nueva entrega

El yerno de 'La Jurado', a pesar de todo, espera que muchos espectadores disfruten con la emisión del capítulo 5 de la docuserie. Una entrega que girará en torno a la pareja formada por la chipionera y José Ortega Cano. Se hablará de la boda, que tuvo lugar el 17 de febrero de 1995, y de cómo transcurrió dicha relación.

Carrasco se mostrará muy contundente con el torero, del que dirá: “Mi madre durante el matrimonio sufrió mucho. Él no supo valorar a la mujer que tenía y en determinados momentos no se comportó correctamente”.

A esto añadirá: “Ella tiene información de cosas que él hace y que no debe hacer. Yo he vivido muchas situaciones que no deberían de haberse producido nunca. Por situaciones ella decide un día que no puede más y que se quiere separar.