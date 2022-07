Fidel Albiac descubre cuánto dinero guardaba Pedro Carrasco para las emergencias

Fidel Albiac conoció a su suegro en unas circunstancias especiales, justo cuando Rociíto acababa de tener un accidente de tráfico. Pedro Carrasco no le miraba con buenos ojos y le puso en cuarentena, pero el tiempo demostró que el abogado era de confianza. Él no fue responsable de lo que le sucedió a la hija de Rocío Jurado, a pesar de todo lo que especulaba la prensa.

Fidel Albiac mantuvo una relación controvertida con el boxeador y supuestamente nunca llegaron a desaparecer los problemas entre ellos. Raquel Mosquera asegura que Rociíto no admitía ver a Pedro sin que estuviera presente Albiac. La reina del feminismo asegura que es mentira y que su padre terminó comprendiendo y respetando su historia de amor.

Fidel ha descubierto, gracias al nuevo documental que está protagonizando Rocío, cuánto dinero guardaba Pedro Carrasco para las emergencias. Amador Mohedano aseguró que su sobrina había heredado más de dos millones de euros, cifra que no se corresponde con la realidad. La mujer de Albiac asegura que esta cantidad es falsa y que su padre “no era millonario”.

Fidel Albiac siempre ha estado en silencio y no tiene pensado hablar en ningún plató, pero sí lo hará delante del juez pertinente. Le han acusado de aprovecharse de una fortuna falsa y las pruebas que ha presentado Rocío no dejan en buen lugar a sus detractores. Raquel Mosquera, viuda del deportista, ha sido la primera en sembrar la duda y quizá sea la que más tenga que perder.

Pedro Carrasco, según ha contado su hija en el programa En el nombre de Rocío, tenía en sus cuentas más de 230 000 euros. Esta cantidad pertenecía íntegramente a Rociíto, pero Raquel empezó a dar problemas porque ella no quería salir perjudicada. “No me metí en ningún tipo de historia con ella, me metí a hacer lo que podía ser mejor para ella”, explica Rociíto.

Fidel Albiac solucionó los problemas con su suegro

Fidel está acostumbrado a recibir críticas y no hay nada que le haga cambiar de padecer: nunca romperá su silencio en ningún medio. Sin embargo, su mujer está cansada y ha demostrado que Pedro falleció habiendo solucionado todos sus desencuentros. El boxeador comprendió que Albiac era un buen compañero para su hija, a pesar de que Raquel Mosquera asegure lo contrario.

La viuda de Carrasco asegura que Rocío se quedó con una herencia que no le correspondía porque ella no estaba centrada. Después de la muerte del deportista entró en depresión y, supuestamente, no sabía lo que estaba firmando cunado se abrió el testamento. La exmujer de Antonio David promete que ella no sacó partido de la enfermedad de Raquel, solo cumplió con la voluntad de su padre.

Albiac está orgulloso de su esposa porque sabe que hizo lo mejor, intentó ser justa y generosa, aunque después se arrepintiera de ello. “Ni yo me aprovecho de la enfermedad de nadie, ni yo dejo en mala situación a nadie, ni yo le hago nada malo a nadie. Yo lo que hago es portarme demasiado bien con una persona que luego me lo ha agradecido como me lo ha agradecido”, desliza Rocío.

Fidel Albiac trasladará el conflicto a los tribunales

Fidel piensa que todo tiene solución, pero necesita ayuda para que el escándalo no termine de mala manera. Por ese motivo, ha puesto en manos de sus representantes legales todo lo que está sucediendo en Telecinco. Raquel lleva demasiado tiempo hablando de él y le ha acusado de atrevimientos bastante serios, por eso, debe frenar a tiempo.

Fidel Albiac tiene la conciencia tranquila porque sabe que su suegro se marchó sabiendo que era un buen hombre. El tiempo le ha dado la razón, pues lo único que ha hecho ha sido estar al lado de Rociíto, nunca le ha fallado. La hija de Rocío Jurado tiene pruebas que demuestran su testimonio, por eso, el público aplaude todos sus movimientos.