Fidel Albiac desconfía de la excusa y piensa que hay una deslealtad en el matrimonio

Fidel Albiac está siendo testigo de que en las últimas semanas la imagen pública de Ortega Cano está quedando por los suelos. Todo por el testimonio de Rocío Carrasco en su docuserie, por la actitud del torero con la prensa y por la entrevista que ha dado. Y a ello ha contribuido también el que haya salido a la luz una supuesta infidelidad de él a su mujer, Ana María Aldón.

Una abogada llamada Patricia Donoso, que vive fuera de España, es la que ha contado que el diestro engañó a su mujer con ella. Y esto ha generado un enorme revuelo ante el que él y la supuesta 'víctima' no se han quedado callados.

Fidel Albiac descubre la deslealtad

Fidel Albiac ha visto que estos últimos días el diestro ha vuelto a quedar en evidencia con las declaraciones de Donoso. Y es que esta ha confesado en Sálvame y en el Deluxe que tuvo algo con él cuando Ana María estaba embarazada. Según ha contado, se enrollaron durante una Feria de Abril, aunque no llegaron a tener sexo, porque frenó la situación al descubrir que José estaba casado.

De igual modo, ha explicado que el de Cartagena “resultó ser soso” y “demasiado antiguo. Es interesante como amigo, pero como pareja...”.

Unas palabras estas que han provocado rápidas reacciones. Así, Fidel Albiac ha visto que el marido de Ana María Aldón no ha dudado en llamar muy enfadado al programa de las tardes de Telecinco. Lo ha hecho para negar la versión de Patricia, a la que ha tachado de “mentirosa” y “sinvergüenza”, y para anunciar que iba a demandarla.

Fidel Albiac ya conoce la postura de Aldón

Albiac se ha quedado estupefacto, como todos, con el supuesto desliz del torero. Y quien también se ha quedado de esta misma manera ha sido Ana María, su mujer. Ella, como no podía ser de otra manera, ha hablado al respecto en el espacio donde colabora, Fiesta.

La supuesta infidelidad expuesta por Donoso le ha hecho reír y decir: “¿Han tenido una relación sin sexo? ¿Qué tipo de relación es esa?”. A lo que ha añadido: “No sé qué pruebas tendrá, pero es que me da la risa. Yo he llorado mucho y ya no quiero llorar más, todo esto me parece surrealista”.

De la misma manera, Ana María Aldón ha dejado claro que “yo nunca he tenido la impresión de que él me haya sido desleal. Pero es cierto que es muy cariñoso, le gusta piropear a las mujeres y desde la distancia pues ha podido parecerle a ella que han tenido un roneo”.

Además, ha afirmado que no cree que José haya pagado a Donoso como supuesta asesora jurídica. Como tampoco cree que él decidiera hacer un comunicado, como la abogada ha dicho, para pedir perdón a Carrasco.

Fidel ha visto a Ana María contar qué ha sentido al ver al torero fuera de sí tras escuchar las palabras de su supuesta amante. Ella al respecto ha afirmado: “He podido ver las imágenes de él gritando y no me ha gustado. No me gusta que se lo tome así”.

“No me gusta cuando se altera, prefiero que esté tranquilo, que no diga nada y que lleve su vida lo más tranquila posible”.

En este punto, Albiac se ha topado con una Ana María muy sincera que no ha dudado en responder a la pregunta de si ha hablado con José sobre Patricia. En este sentido, ha manifestado: “Sí hemos hablado sobre ello, porque el caso es que a mí el nombre de ella me sonaba. Me ha dicho que no la conoce, que ha hablado una vez con ella y que no tienen relación”.

“Hablar hablamos, no tenemos relación de pareja, pero hablar hablamos”.

Las declaraciones de Ana María Aldón han provocado que algunos de sus compañeros de programa le hayan reprochado que no defienda con más firmeza a José. Unos ataques ante los que ha sido especialmente tajante: “Tengo la misma postura que ha tenido él a la hora de defenderme. Si tú siembras una cosa, tienes que recogerla”.

“No es ninguna revancha, pero es una realidad”.