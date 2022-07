Fidel Albiac, descolocado al descubrir qué pasa con el bebé que esperaba Rocío Jurado

El pasado viernes 15 de julio, la mujer deFidel Albiac, Rociíto, sacó a la luz un duro episodio que vivió su madre, Rocío Jurado. Asimismo, la nueva entrega de su docuserie, que llevaba el título Que no se te olvide nunca que yo soy Ortega Cano, prometía poner contra las cuerdas, nuevamente, al extorero andaluz.

Y es que la hija de 'La más grande' denunció que su expadrastro hiciera de forma pública una información privada sobre su progenitora. De hecho, el asunto en cuestión era tan delicado que la misma Rociíto no quiso dar detalles al respecto.

El episodio empezaba relatando la boda entre Rocío Jurado y Ortega Cano en 1992 tras tres años de relación. A partir de entonces, empiezan a surgir rumores de deslealtad entre la pareja e, incluso, alguna que otra teoría sobre que el diestro le era desleal a la cantante.

No obstante, el matrimonio decidió adoptar a dos niños que pronto inundaron la felicidad en el hogar. A pesar de contar con descendencia, se ha descubierto que el padre de José Fernando quiso tener un bebé biológico con la progenitora de Rociíto. Sin embargo, por una serie de circunstancias que el mismo extorero explicó, no pudo llegar a ser.

Unas declaraciones que dio en 2016, que provocaron la ira de la mujer de Fidel Albiac. Pero no ha sido hasta ahora que lo ha sacado a la luz.

Rociíto recupera un duro momento que vivió su madre al lado del diestro

Concretamente, en 2016, Fidel Albiac fue testigo de una de las últimas entrevistas que ofreció Ortega Cano antes de desaparecer de los medios. En esa ocasión, su intervención fue en un programa de Canal Sur llamado El Legado.

El mencionado espacio recorría la vida en orden cronológico de 'La más grande', pasando tanto por los buenos como los malos momentos de la artista. De esta manera, se homenajeaba la figura de Rocío Jurado y mostraba su lado más íntimo.

Con el objetivo de conocer la máxima cantidad de detalles posibles, los invitados especiales fueron el mismo extorero, Gloria Camila, Amador y Rosario Mohedano. Asimismo, el formato recopiló los testimonios de estos familiares que sacaron a la luz algunos oscuros secretos.

Desde cómo conoció a los amores de su vida pasando por su matrimonio con Ortega Cano fueron los temas clave del programa. Sin embargo, hubo un momento en concreto en el que el diestro explicó un duro momento que sufrió al lado de su entonces esposa.

"Mi deseo era tener familia natural, ¿no? Por dos ocasiones, Rocío tuvo un pequeño aborto. Una vez en España y otra fuera", empezaba diciendo. "Me llamó muy apenada y muy triste, y yo al decírmelo igual porque me habría dado mucha alegría haber tenido una semilla de ella", zanjó.

La mujer de Fidel Albiac carga duramente contra el padre de Gloria Camila

Tras años de silencio, la mujer de Fidel Albiac recopiló esta entrevista con el propósito de denunciar lo que confesó en aquel entonces el extorero. "Me hace gracia que critican a personas como a mí". "Que he salido contando lo que he contado y se permite el lujo de contar que su mujer tuvo un aborto, y dónde y cómo se produjo ese aborto”, decía muy contundente.

Además, alegó que para el matrimonio el hecho de no poder engendrar hijos sacó el lado más oscuro del extorero. "Me consta por ella que utilizaba su edad como arma arrojadiza. Yo eso no lo he vivido, lo sé por ella", decía.

De manera que, tras recurrir a varias técnicas de reproducción asistida sin éxito, decidieron considerar la opción de adoptar. "Mi madre, su necesidad y sentimiento de maternidad ya lo tenía cubierto. Estaba viviendo su faceta de abuela", explica refiriéndose a que 'La más grande' accedió a ser madre, nuevamente, para contentar a su marido.

Fidel Albiac descubre la verdad sobre la relación entre 'La más grande' y el diestro

Lejos de acabar con los reproches hacia su expadrastro, la mujer de Fidel Albiac ha afirmado que la nueva maternidad ayudó al matrimonio. "Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños habría sido mi madre la que se habría divorciado hace mucho tiempo".

No obstante, pese a ello, el amor que sentía la cantante hacia el diestro era tan grande que no dudó en querer complacerle. "Es verdad que, por lo que ella siente por José y estoy segura de que porque lo quería, quiso hacer posible ese sueño que Ortega tenía, que era ser padre", explicaba.

Asimismo, tras la emisión de este episodio, inmediatamente el padre de Gloria Camila recibió fuertes críticas por las declaraciones que dio en el pasado. Y es que los seguidores de la mujer de Fidel Albiac consideran que eran datos muy íntimos para hablar públicamente de ellos.

