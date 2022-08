Fidel Albiac deja de insistir al entender que la mentira ha terminado con el amor

Fidel Albiac ha intentado en varias ocasiones que Rocío Carrasco y su prima Chayo Mohedano se llevasen lo mejor posible. Este fue el impulsor de que la segunda cantase con Rocío Jurado en aquel comentado evento poco antes de morir.

Mucho se ha hablado de esa gala de Rocío siempre. Aquella fue la última en la que vimos con vida a 'la más grande' antes de fallecer el 1 de junio de 2006.

El caso es que según Rocío Carrasco desvelaba en el capítulo 7 de la docuserie En el nombre de Rocío, la gala fue organizada por ella misma y su actual marido. Y fue así a petición expresa de la chipionera.

Fidel Albiac no puede hacer nada para la reconciliación

En un principio, Rociíto no tenía la mayor intención de contar con su prima para ese evento, pero Fidel la convenció para que cambiara de idea.

"Yo no quería, y presento unos nombres y se me dice… ‘Y Chayo’ y yo digo ‘Chayo no’. Lo entiendo pero dímelo de otra manera", se excusaba.

Eso sí, en el citado episodio de la docuserie, Rociíto sí alabó el trabajo de su prima. "Considero que canta mucho mejor que otras personas que son muy famosas, y no tengo ningún problema con ella. Como profesional es una curranta nata, lleva luchando por lo que quiere toda la vida y ante eso me quito el sombrero".

Fidel Albiac quiso darle una oportunidad a la prima de su mujer

Finalmente, Chayo Mohedano sí acompañó a su tía en el escenario aquel día. "Es normal que mi madre quisiera cantar con su sobrina pero si hubiese sido por mí, al metérmelo a capón, hubiera sido que no".

"No me he opuesto nunca a que mi madre hiciese lo que le diese la gana. Si ella consideraba que tenía que estar, que estuviera", confesaba.

Fidel mantuvo una conversación con la madrieña y la convenció de que Chayo no podía faltar. "Fidel me dijo ‘gorda, Chayo tiene que estar. No te lo tomes como que te lo han impuesto, tómatelo como una cosa bonita’. Me equivoqué y se decidió que estuviera", expone la hija de Pedro Carrasco.

La tensión vivida por todo aquello "no le hizo gracia" a Chayo, pero al final sobrina y tía protagonizaron "un dueto muy bonito", afirmó Rociíto.

El caso es que, en las últimas horas, Chayo se ha pronunciado al respecto y eso a pesar de haber guardado silencio hasta ahora en los seis capítulos anteriores al citado.

Chayo estalla en redes contra la mujer de Fidel Albiac

"No paran de etiquetarme en 'noticias' comentando que si no contesto o aclaro es porque es 'verdad' lo que se dice de mí por ciertos programas de televisión. Y cada vez con menos audiencia, por lo que leo", empezaba diciendo en sus stories.

"Pues voy a aclarar algunas cosas: Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo (...). Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia".

Sin nombrarla, Chayo asegura que ahora "le interesa perdonar a La Fábrica, ya con sentencia de pena con hechos probados desde el 13 de junio (...). Pues ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado".

Unas horas antes de la emisión del capítulo, Rosario publicó un post en sus redes en el que se olía lo que pasaría. "Teniendo presente y futuro paso de dar explicaciones de las intervenciones que hacen otros de mi pasado. Las mentiras siguen siendo mentiras por mucho que las repitas. La verdad prevalece siempre y, si no, tiempo al tiempo y a seguir viviendo", escribía.

