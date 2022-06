Fidel Albiac ya sabe que nada volverá a ser como antes con su mujer Rociíto

Fidel Albiac está en el punto de mira tras los últimos acontecimientos que ha vivido su mujer. Y es que Rociíto vuelve a la carga con más fuerza que nunca con el objetivo de poner entre las cuerdas a su familia mediática.

En la primera parte de su documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, la esposa de Fidel Albiac descargaba todo su rencor y rabia contra su exmarido, Antonio David Flores. Sin embargo, en la segunda temporada de esta docuserie, el exguardia civil puede respirar tranquilo porque, esta vez, el asunto no va con él.

Lo cierto es que los que sí deben temer son los miembros del clan Mohedano-Ortega, sobre todo, los tíos maternos de Rociíto, Amador y Gloria Mohedano, y su expadrastro, Ortega Cano.

Tras el estreno de En el nombre de Rocío, Fidel Albiac ha visto que los familiares de su mujer que más perjudicados han salido han sido los hermanos de Rocío Jurado. Por lo que la imagen de ambos está peor que nunca.

Por este motivo, el hermano de 'La más grande' no consiente todo lo que Rocío Carrasco ha dicho sobre él en los dos primeros episodios. Está dispuesto a contar toda la verdad, por supuesto, a través de una exclusiva.

Fidel Albiac es consciente de que lo peor está por venir

Fidel Albiac, acostumbrado a estar en la sombra y llevar una vida discreta, es consciente de que, en el último año, ha vivido muchas emociones junto a su mujer, Rocío Carrasco. Desde que Rociíto rompió su silencio, ambos están en el punto de mira constantemente.

Y, aunque cuentan con un gran apoyo por parte del público, todavía tienen que lidiar con sus detractores más fieles. Entre ellos, la familia más polémica de la mujer de Fidel Albiac.

En concreto, Amador Mohedano no dudó en atacar duramente a Rocío después de escuchar las declaraciones que hizo esta en la segunda parte de su docuserie respecto a él.

Tras ser tachado de mal representante de Rocío Jurado, de una persona aprovechada y uno de los responsables del divorcio entre su hermana con Pedro Carrasco, Amador ha acabado explotando.

Su paciencia ha llegado a un límite y desea responder a su sobrina a través de una exclusiva. Pero, antes de que salga a la luz la portada que protagonizará, ha preferido adelantar algunos pensamientos que tiene acerca de Rociíto.

"No le deseo ninguna enfermedad, pero sí un escarmiento para que ponga los pies en el suelo y se pregunte qué está haciendo con su familia", comentaba tajantemente.

El hermano de 'La más grande' contra Rociíto

Además, aludía que no le agradaba tener que entrar en esta guerra mediática con la mujer de Fidel Albiac. "Me da mucha pena esto. Llegar a este punto me parece, aparte de una barbaridad, que es una atrevida porque va a degüello".

"Aparte de envidia, hay mucha mala leche, mucho odio. Pero yo voy a contestar. Ya que ella va a calzón quitado, como se suele decir, yo también voy a ir a calzón quitado", decía contundente.

Por otro lado, en la misma línea que la mujer de Fidel Albiac, el exrepresentante de Rocío Jurado también ha opinado sobre la relación entre madre e hija. "Vamos a ver. ¿Cómo coño se puede aprovechar de una cosa que ella ni ha vivido? Ella a la madre no la podía ver, la madre lo sabía y me lo decía a mí".

Según Amador, su hermana le habría confesado "'hay que ver la niña esta, que pasan los días y es que ni me llama'". "'Que no sabe si yo me he estrellado en la carretera, si he estado anoche bien en mi trabajo"'.

Un distanciamiento en el que el exrepresentante de 'La más grande' ha señalado que "ella sufría mucho por eso".

Sin duda alguna, Fidel Albiac y Rocío Carrasco estarán a la espera de que salga la famosa exclusiva que el hermano de 'La más grande' protagonizará dentro de poco. La pareja siente cierto temor a lo que pueda decir el tío de esta, dado que supondría una contradicción de los hechos que ha contado Rocío hasta ahora.

Amador Mohedano, que se mantenía alejado días antes del estreno de la segunda temporada de la docuserie, ha cambiado drásticamente de opinión. Y es que ha decidido, nuevamente, responder a su sobrina con una exclusiva que saldrán dentro de poco.

Amador Mohedano, ilusionado por una buena noticia

Aparte de estar en el ojo de la polémica por esa razón, hay otro motivo de peso por el que todo el mundo está hablando últimamente de Amador. Y es que el pasado 25 de junio, el exrepresentante y Rosa Benito protagonizaron uno de los momentos más esperados de los últimos tiempos.

Tras ocho años sin verse, los que fueron pareja volvieron a reencontrarse en el programa Déjate querer, presentado por Toñi Moreno. El episodio de este espacio, que ya estaba grabado desde hace un tiempo, mostró a Amador y a Rosa reconciliándose de una vez por todas.

Para la sorpresa de todos, incluso, seguramente para la de Fidel Albiac y su mujer, ambos finalizaban su época de rencor con un apasionado beso que dejó en shock al público.

Sin duda, Amador Mohedano vivió un momento especial que lo ha tenido alejado del pesar familiar que últimamente tiene que lidiar por las declaraciones de Rocío.

