Fidel Albiac confirma que Rociíto ha dejado su casa porque tiene una nueva ilusión

Fidel Albiac está contento de que su mujer, Rocío Carrasco, poco a poco vaya volviendo al mundo de la televisión. Y es que desde la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la vida de ambos ha dado un giro de 180º.

Acostumbrados a las cámaras, se alejaban del foco mediático tras el fallecimiento de Rocío Jurado. A partir de entonces, Rociíto se prestaba a colaborar escasamente en programas como Hable con ella y ¡Qué tiempo tan feliz!

Sin embargo, dejó de estar presente publicamente aproximadamente en 2017 y no se supo casi nada de ella hasta el 2020. Lo cierto es que en todo ese tiempo, la mujer de Fidel Albiac padeció una gran depresión por una serie de circunstancias. Entre ellas, el supuesto acoso y maltrato de Antonio David Flores y la nula comunicación con sus dos hijos.

El año pasado, con el estreno de su documental, Rociíto ha vuelto a estar delante de las cámaras con más fuerza que nunca. No cabe duda de que se ha prestado a concursos, entrevistas y actos benéficos en el nombre de su madre.

No obstante, en estas últimas semanas ha destacado por su participación en el Sálvame Mediafest 2022, un festival del espacio de Telecinco. Sus dos actuaciones musicales provocaron que el público y colaboradores presentes bailaran al ritmo de su música. Pero en esta cuarta edición, Rociíto ha dado un paso más allá que ha dejado trastocado a Fidel Albiac.

Fidel Albiac, en shock tras lo que tiene que hacer su mujer

A lo largo de estas semanas, Fidel Albiac ha sido testigo de las actuaciones de su mujer. En primer lugar, Rociíto tuvo la oportunidad de bailar con Henry Méndez para cantar Mi reina, un sencillo que triunfó unos cuantos veranos atrás. Tan solo unos días después, compartía escenario con Rasel para interpretar Me pones tierno.

Finalmente, la semana pasada actuó vestida de Drag Queen con las canciones de Sobreviviré y I will survive.

En esta ocasión, la cuarta gala del Sálvame Mediafest, que se celebró el día de ayer, 13 de junio, iba a ser un poquito diferente. Y es que el festival dejaba de contar con artistas para invitar a los profesionales del programa que hacen su labor detrás de las cámaras.

Desde redactores, productores, técnicos de sonido hasta personal de limpieza debían de escoger a uno de los tertulianos del espacio para subirse encima del escenario. En su caso, optaba por cantar El fin del mundo de La La Love you con el redactor Mateo Navarro.

Por otro lado, la gala estaba marcada por otra de las novedades. Sálvame había elaborado una especia de reality show que consistía en que los colaboradores tenían que convivir en tiendas de campaña. Como era de esperar, Rociíto también se sumó al plan.

Rociíto abandona su hogar y se refugia en Sálvame

María Patiño, encargada de presentar la dinámica, explicó que había un total de tres campañas donde los tertulianos tendrían que dormir juntos, cocinar y, en definitiva, hacer vida en común. También, la instalación contaba con duchas portátiles. Eso sí, aun así no existiría un momento de privacidad porque nadie se podía salvar de ser grabado.

Además, cada carpa era diferente. Desde la más comfortable de todas hasta la peor para descansar.

Sin duda, la convivencia es lo que más le preocupaba a Fidel Albiac, dado que su mujer no cuenta con muchos amigos dentro del programa. Justamente, se cumplían todos sus presagios al descubrir que la exmujer de Antonio David estaba, desde luego, en la peor tienda de las tres, la de segunda mano.

Allí ha tenido que compartir espacio con un total de cinco colaboradores: Antonio Montero, Miguel Frigenti, Laura Fa, Pipi Estrada y Lydia Lozano. Seguidamente, estaba la tienda de gama media, en la que Marta López, Alonso Caparrós, Víctor Sandoval y Carmen Alcayde disfrutaron de la noche.

Por último, los tertulianos afortunados que gozaron de la tienda de campaña más cómoda y lujosa fueron Carmen Borrego y Rafa Mora. Los dos mantienen una relación muy especial, es decir, de odio mutuo.

Fidel Albiac, testigo de la paz entre Rociíto y Lydia Lozano

El micro reality show duró hasta las 20.00 h del mismo día que se iba a celebrar la cuarta gala del Sálvame Mediafest, para que los participantes tuvieran tiempo de prepararse.

Sin duda alguna, nos come la curiosidad de saber qué ha pasado durante estas horas de convivencia. Evidentemente, no nos extrañaría que hubiera caído algún que otro rifirrafe o, incluso, una gran bronca.

Pero si se dio el último caso, desde luego, los responsables en cuestión disimularon estupendamente en la gala de ayer, puesto que no se percibió ningún mal rollo. Incluso Fidel Albiac pareció ver que su mujer tampoco tuvo ningún inconveniente con Lydia Lozano, con la que estas últimas semanas ha tenido sus rencillas.

La periodista, que parece que no le agrada la presencia de Rociíto, denunció que no entendía el papel de esta en el festival si no era colaboradora del programa de Telecinco. Tras unos días intensos en los que reinaba la tensión entre la hija de 'La más grande' y Lydia, se comprobó ayer mismo que esta tirantez ya había quedado atrás.

De hecho, en la noche de ayer ambas bailaron al son de Pan y Mantequilla de Efecto Pasillo. No cabe duda de que la convivencia habrá ido de maravilla porque protagonizaron uno de los mejores momentos y demostraron que los problemas que había entre ellas ya han quedado atrás.