Fidel Albiac confirma que ya no necesita pastillas y Rociíto aprovecha para intentarlo

Fidel Albiac está muy orgulloso de lo lejos que ha llegado una de las personas más importantes de su vida. Y es que, después de un tiempo teniendo que acudir a los medicamentos, el abogado sabe que ya no le hacen falta. Por eso, Rociíto ha aprovechado su última intervención pública para demostrarlo.

La última serie documental de la hija de 'la más grande' está dando mucho de que hablar. Desde que comenzó la emisión del En el nombre de Rocío, su protagonista no ha parado de revelar algunos de los secretos de su familia más mediática.

En esta producción audiovisual, la mujer de Fidel Albiac se ha centrado, sobre todo, en cuestionar el papel que desempeñaron Ortega Cano y sus tíos durante la enfermedad de su madre.

Y es que, según ha contado la propia Carrasco, todos permanecieron al lado de la Jurado por algún tipo de interés. En la penúltima entrega, la presentadora de televisión no tuvo ningún problema en asegurar que, tanto Amador Mohedano como Rosa Benito, se estuvieron aprovechando económicamente de la chipionera.

Como era de esperar, las réplicas no tardaron en llegar. "Mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante. Estoy superorgullosa del padre que han tenido, que ha sido un currante y ha trabajado toda la vida", aseguró la ganadora de Supervivientes 2011 en el programa Fiesta.

Ahora, la pelota ha vuelto a caer en el tejado de la mujer de Fidel Albiac, quien no ha tenido ningún problema en cargar nuevamente con todos los miembros de su familia mediática. Además, ha aprovechado para desmontar una de las teorías que ellos mismos se han encargado de difundir en los últimos años.

La mujer de Fidel Albiac va a por todas

Fidel Albiac se ha quedado sin palabras al ver a su mujer estallar como nunca en un plató de televisión. Este lunes 3 de octubre, Rocío Carrasco tuvo una importante cita con la audiencia de Telecinco en la que aclaró punto por punto todo lo que se había dicho de ella en los últimos años.

Aprovechando la emisión de la última entrega de En el nombre de Rocío, su protagonista se sentó junto a Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores para desmentir una de las mentiras que se han dicho de ella en televisión.

Después de ver un vídeo de su tía Rosa Benito, la pareja sentimental de Fidel Albiac no pudo morderse la lengua. "Me han tachado de mala madre y de mala hija. Ahí se sigue demostrando que ella se sigue creyendo que a mí eso me hace daño, pero ya no".

"Podéis decir lo que queráis, que los que quedáis retratados sois vosotros. Lo que queríais era verme en la cama y medicada. Eso se acabó. Son depredadores, pero sobre todo malas personas", sentenció Rociíto.

Durante su última intervención, la madre de Rocío y David Flores fue especialmente dura con la peluquera. "No es broma. Yo creo que tiene la realidad distorsionada porque, si mintiese conscientemente de manera tan burda y tan horrorosa, sería muy poco inteligente y yo no la tengo a ella por una persona que sea tonta".

Para la mujer de Fidel Albiac, todo lo que su familia ha contado es "una manera muy ridícula de mentir habiendo hemeroteca, porque si no la hubiera... Pero es que ella es experta en desmontarse a ella misma".

Finalmente, Rociíto también tuvo unas duras palabras para Ortega Cano. Y es que, según ha relatado ella misma, siempre ha vivido en "un ambiente de rivalidad absoluta".

"Mi madre lo que hacía era quitarle importancia. Yo la escuchaba decir 'pero si tú eres un torero grandísimo, si eres un artista'. Pero él eso no lo llevó bien y se veía como ensombrecido por la figura profesional de ella".

Carrasco afirma que el torero se debía a su público y no aceptaba que la Jurado lo eclipsara, aunque ella no lo hiciese de malas maneras. Simplemente, cuando la cantante entraba en un lugar, destacaba sobre él.