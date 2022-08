Fidel Albiac confirma que Rociíto ha llorado al asumir que la relación debe acabar

Fidel Albiac sabe por todo lo que ha tenido que pasar su mujer. Por eso, es consciente de que la relación que mantiene con algunas personas de su círculo más cercano tiene que acabar.

Durante los últimos 20 años, Rociíto ha tenido que ver como parte de su familia se posicionaba en su contra en su particular guerra con el padre de sus hijos.

Y es que, a pesar de saber todos los problemas que ha tenido junto a su exmarido, los miembros más mediáticos de este conocido clan han decidido no creerse su versión y señalar al propio Fidel Albiac como el culpable de su distanciamiento con Carrasco.

Pero ahora, todo apunta a que Rocío se ha cansado de esta situación y, a través de su nueva serie documental, ha decidido destapar todos los trapos sucios de sus tíos Amador y Gloria.

Después de revelar qué sucedió verdaderamente con el testamento de 'la más grande', la mujer de Fidel Albiac ha querido hacer público un desagradable episodio que tuvo lugar en la notaría tras el fallecimiento de su madre.

La mujer de Fidel Albiac cuenta todo lo que pasó

Fidel Albiac no esperaba que su mujer fuera a hacer público el desagradable episodio que vivió hace unos años junto a sus dos tíos.

En la última entrega de En el nombre de Rocío, la presentadora de televisión quiso contar qué es lo que pasó en la notaría tras la apertura del nuevo testamento.

Y es que, como ya contó el capítulo anterior, hubo dos testamentos. En el primero, Rociíto fue desheredada por su madre y su tía Gloria fue nombrada la administradora de la herencia de sus nietos, Rocío y David.

Pero, cuando la mujer de Fidel Albiac optó por romper todos los lazos con su exmarido, la cantante decidió hacer un nuevo testamento, nombrando a su hija heredera universal de todos sus bienes.

Ahora, durante la emisión de la nueva entrega de esta serie documental, Rocío ha seguido contando las consecuencias que trajo consigo este cambio de última hora.

La pareja sentimental de Fidel Albiac cuenta que, durante una de las reuniones que tuvieron con el notario, se produjo una gran bronca entre ella y sus dos tíos. "Es verdad que les llamé sinvergüenzas".

"Cuando yo estoy en ese notario, hago un comentario sobre Gloria Camila y José Fernando. Y en ese momento, salta José Antonio y me dice que mi tía Gloria está en esa finca para cuidar a esos niños, ya que yo no lo hago", comenzó explicando Carrasco.

"Yo no me acuerdo exactamente de cómo broté. Sé que allí se oyeron gritos desde la otra punta de la notaría y mira que es una planta entera de un edificio de la calle Serrano (Madrid)".

"Yo en un primer momento me exalto mucho, empiezo a llorar y le digo que no tiene vergüenza. Es a él al que primeramente le digo que no tiene vergüenza", siguió relatando la mujer de Fidel Albiac.

"A continuación, me voy a Gloria y le digo: 'tú tienes menos vergüenza que él todavía, porque la sangre no corre por sus venas, pero mi sangre corre por las tuyas. Y tú tienes menos vergüenza por consentir que él me hable como me ha hablado'. Después, cogí y me fui".

Fidel Albiac se entera de la teoría de su mujer

Tras contar este desagradable episodio, la hija de la Jurado quiso compartir con todos los seguidores del formato una teoría que le lleva rondando todos estos años por la cabeza.

Y es que, según ella, ha dado con la clave de por qué Gloria y José Antonio se posicionaron al lado de Ortega Cano después de la muerte de su madre.

"Una vez muerta su hermana, ya no podían chupar más de ella, pues tocaba chupar de Ortega. Así que, Gloria se va a Yerbabuena porque era el único sitio donde podía seguir chupando para no trabajar cómo no ha trabajado en su puta vida. No sabe hacer la 'o' con un canuto ni dentro ni fuera de una casa".

"Estaban trabajando en Yerbabuena y lo camuflan cómo que estaban cuidando a los niños. La tía no cuida a los niños si no saca un rendimiento económico".