Fidel Albiac confirma los problemas matrimoniales que tanto hacen llorar a Rociíto

Fidel Albiac asistió hace unos meses al testimonio de Rocío Carrasco en Contar la verdad para seguir viva. A su vez, este era consciente de que su mujer grabaría una segunda parte del documental en el que hablaría largo y tendido de su familia mediática.

Fidel Albiac y su esposa tenían claro que 20 años de silencio debían acabarse con un testimonio que contase la verdadera realidad.

Lo cierto es que en los primeros capítulos de En el nombre de Rocío, la madrileña ha puesto el foco en varios nombres importantes dentro del clan Mohedano. Por ejemplo, el de su tío Amador.

Fidel Albiac confirma los graves problemas del matrimonio

Además, otro de los capítulos emitidos recientemente estuvo dedicado en gran parte a una mujer que no gusta nada a la hija de Rocío Jurado. Hablamos de Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco.

Este viernes, la plataforma de pago de Mediaset ha emitido un nuevo episodio de En el nombre de Rocío. Así las cosas, le ha llegado el turno a un personaje muy importante dentro del citado clan, y no es otro que Ortega Cano.

El que fuera segundo marido de Rocío Jurado ha sido duramente criticado por la mujer de Fidel Albiac. Lo cierto es que Rociíto no se ha cortado a la hora de hablar del matrimonio que formó junto a su madre desde 1995.

Rociíto señala con el dedo al viudo de su madre

Lo que está claro es que a la esposa de Fidel nadie le va a cambiar que el diestro "no actuó bien con mi madre". Así exclamaba en uno de los primeros titulares del capítulo que hemos podido ver esta mañana.

Y es que la madrileña sabe de qué tipo de persona está hablando porque ella fue testigo de muchos momentos entre su madre y Ortega Cano que no deberían haber ocurrido, según su opinión.

Si bien recuerda que su relación con el torero fue óptima en sus inicios, todo dio un giro cuando se casaron. "Creo que no fue una decisión acertada. Ella durante el matrimonio ha sufrido mucho", confesaba.

Para la protagonista de la serie, "José no supo valorar a la mujer que tenía. Creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente. Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar y no actuó bien con Rocío Jurado", exponía de forma directa.

"Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica"

Además, la madrileña aprovechó para señalar con el dedo a los culpables del sufrimiento de su madre. "El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti. Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica", sentenciaba.

"Ella conoce lo que es José Ortega Cano, sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar. Y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas", desvela en la docuserie.

Esa dura situación fue lo que hizo plantearse a 'la más grande' separarse del torero. "Ella decide un día no puedo más, me quiero separar". Algo que Ortega sabía, pero que finalmente no se dio tras aparecer el cáncer de Jurado.

Así, Rociíto se rompe al recordar los últimos años de su fallecida madre: "Era una mujer que lo había dado todo en esa relación. No se merecía las situaciones que se generaban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices", concluye rota de dolor.