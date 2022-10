Fidel Albiac confirma que no intentará reconquistarla porque ella ya no le quiere

Fidel Albiac siempre se ha mantenido al margen de todo, pero es evidente que está al tanto de la realidad. Sabe que un matrimonio muy cercano a él está a punto de romperse.

La relación entre Ana María Aldón y Ortega Cano está en las últimas, tal y como ha anunciado la propia diseñadora. A pesar de los rumores sobre el estado de la pareja, hasta el momento ninguno se había atrevido a pronunciarse. Al menos hasta que Aldón ha dejado claro que ambos conviven por el bien de su hijo, pero ya no existe ninguna clase de relación sentimental entre ellos.

Así, aseguraba que ya no hacen planes de pareja, sino que simplemente se dedican a comer juntos y pasar tiempo en familia. Lo que también les he ayudado a mejorar notablemente la tensa situación en las que se encontraban.

"Es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así", se lamentaba sobre sus actuales circunstancias.

La propia colaboradora explicaba que les resultaba imposible seguir de esa forma, ya que ambos lo estaban pasando bastante mal y también comenzaba a afectar al pequeño José María.

"Estamos viviendo juntos y hablamos. Hemos tenido conversaciones, hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso", desvelaba Ana María.

Algo que muchos interpretaban como el anuncio oficial de su ruptura e inminente divorcio, aunque todavía no ha pronunciado la palabra.

"No me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre", sostenía decidida la diseñadora. "Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida".

Justo por eso, Ortega Cano tiene claro que su mujer no piensa volver y ya ha pasado página. Curiosamente, hace apenas unos días celebraban su aniversario de boda, el primero separados.

Fidel Albiac ha optado por guardar silencio

Fidel Albiac prefiere no pronunciarse porque sus palabras siempre causan sensación. Sabe lo que sucede, pero ha optado por guardárse su opinión.

La pareja se conocía en el año 2012 y se casaban el 7 de septiembre de 2018 en Sanlúcar de Barrameda. Una celebración por todo lo alto con la que sellaban su historia de amor. Sin embargo, parece que no todo era color de rosa en casa del torero, tal y como hemos ido comprobando durante los últimos meses.

Para empezar, su hija Gloria Camila nunca ha terminado de aceptar a Ana María y la sometía a constantes desplantes.

Tanto es así, que la diseñadora llegaba a su límite tras verla hablar mal de ella en televisión, dando lugar a un fuerte enfrentamiento familiar.

El diestro, incapaz de posicionarse, prefería mantenerse al margen, lo que no hizo más que agravar el problema. Sobre todo, porque su mujer le pedía reaccionar y que saliera en su defensa públicamente, algo a lo que todavía sigue esperando.

"También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado. He tenido que aprender a defenderme y meterme en un mundo que no me pertenece", le reprochaba al viudo de La Jurado.

"Soy transparente hasta donde puesto, no vierto mierda sobre otra persona y menos sobre el padre de mi hijo", aseguraba Aldón.

Sin duda, el tema más delicado al que la diseñadora ha podido enfrentarse es aquel relacionado con su hijo. Y es que algunos familiares llegaron a poner en duda la paternidad del pequeño José María, rumores infundados ante los que Ortega Cano nunca ha cedido.

Y es que el diestro se ha negado en rotundo a someterse a ninguna prueba de paternidad y la propia Gloria Camila confirma que su hermano es "Orteguita".

"Mi hermano pequeño tiene la cara de mi padre, es igualito", confesaba a sus compañeros de 'Pesadilla en el Paraíso'. "Él dice que es José María Ortega Jr, el apellido de la madre ni aparece, es papá, papá", remarcaba.

Y explicaba que el pequeño "quiere ser futbolista, mi padre le quería llevar por el mundo del toro pero nada".