Fidel Albiac confirma que la casa está vacía y que Rociíto le ha perdido

Fidel Albiac lleva más de 20 años manteniéndose al margen, pero su situación es cada vez más complicada y ha tomado una decisión. Apoyará el nuevo documental de su mujer desde la distancia, no tendrá tanta presencia como tuvo en la primera temporada. Se ha dado cuenta de que el problema es grave: la casa de Olga Moreno está vacía y se ha llevado a David Flores.

Fidel Albiac, según explicó Rociíto en su serie, tiene claro lo que piensa sobre Olga, pero no compartirá su opinión con ningún periodista. Es evidente que la hija de Rocío Jurado ha perdido a David, aunque se ha hecho con algo importante: el respeto del público.

Las redes sociales han ardido cuando han trascendido los últimos acontecimientos y todos los comentarios dejan mal a Moreno.

| La Noticia Digital

Fidel ha confirmado gracias a un vídeo que Olga Moreno ha publicado en su cuenta de Instagram: la empresaria está cuidando de David. Se lo ha llevado de vacaciones y no deja de publicar contenido a su lado, gesto que Jorge Javier Vázquez no ha tardado en condenar.

Son muchos los que piensan que está intentando dañar a Rociíto, por eso los espectadores están tan indignados.

Fidel conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y sabe que la exmujer de Antonio David ha cometido un error. “Olga Moreno sin escrúpulos” es la frase más escrita en Twitter, tendencia que demuestra el gran apoyo que tiene Rocío Carrasco. Ha perdido a su hijo, pero no la esperanza: cree que en algún momento podrá reencontrarse con él.

Rociíto explicó en su primer documental que estaba siguiendo un tratamiento que le exigía ser prudente ante determinadas circunstancias. No se siente preparada para hablar con sus hijos, pues en ese momento deberá remover sentimientos demasiado duros. Sin embargo, la recuperación final está cerca y es posible que Olga no salga bien parada de esta buena noticia.

Fidel Albiac aguantará hasta el final

Fidel está acostumbrado a recibir todo tipo de críticas, pero todavía le queda mucha energía para seguir aguantando. Seguirá de cerca los pasos de su mujer, aunque tendrá más cuidado y no estará tan expuesto como hace unos meses. El público está deseando escuchar su versión, aunque ha optado por mantenerse al margen porque no quiere formar parte del mundo rosa.

| GTRES

Albiac ha comprobado en primera persona cómo es la verdadera cara de Olga Moreno y los hechos demuestran que Rociíto tiene razón. La empresaria publicó una fotografía con David Flores y el entorno de Carrasco afeó el atrevimiento, pero ella no se cortó. Recientemente ha compartido un vídeo bailando con el nieto de Rocío Jurado.

La exmujer de Antonio David ha dejado su casa vacía para disfrutar de unas vacaciones e intentar alejarse del ruido mediático. Ha conseguido todo lo contrario, pues las redes se han alzado contra ella y le han acusado de ser una provocadora. Cada vez tiene menos apoyo, lejos quedó el público que le convirtió en ganadora de Supervivientes 2021.

Fidel Albiac ha heredado los rivales de Rociíto

Fidel es abogado, su profesión no tiene nada que ver con el mundo del corazón y no quiere mezclarse más de la cuenta. La periodista Pilar Vidal ha anunciado en Viva la Vida que Albiac es un hombre muy respetado en su profesión. No es cierto que viva de su mujer, trabaja y tiene muy buena relación con aquellos que se han molestado en conocerle.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rociíto sabe que su marido es uno de los pocos que no le ha fallado y el público está comprendiendo por qué le quiere tanto. Sus detractores le han intentado convertir en un villano, pero lo único cierto es que nadie le puede reprochar nada. En su momento cuidó de los hijos de Rocío, la diferencia es que no presumió de ello en redes sociales.