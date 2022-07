Fidel Albiac confirma lo del bebé de Rociíto después de filtrarse la prueba final

Fidel Albiac está viviendo un buen momento a todos los niveles. Personalmente está radiante al ver como su mujer ha salido por fin del pozo emocional en el que estaba metida.

Fidel siempre ha estado al lado de Rociíto, a las duras y a las maduras, desde el día en que empezaron a salir. Por ello ha sido tremendamente cuestionado, ya desde sus inicios con la hija de 'la más grande'.

El primero en no aceptar a Fidel fue el padre de su novia, Pedro Carrasco. Entre ellos ya hubo alguna que otra tensión que finalmente, si hacemos caso del testimionio de Rociíto, se solucionó.

Después, toda la familia mediática de la mujer de Fidel ha puesto siempre el foco en él. Lo han presentado como un personaje oscuro, interesado, manipulador y unos cuantos adjetivos negativos más. Él siempre se ha mantenido en un segundo plano, discreto, expectante y sin ganas de salir a la palestra.

Sus respuestas cuando se ha sentido atacado en exceso han sido silenciosas y eficaces, en los juzgados. Fidel es abogado, se gana la vida al margen de los medios y el precio personal que ha tenido que pagar por estar al lado de su mujer es alto.

Ahora, que ella está casi recuperada, él también sonríe más y la sigue apoyando como el primer día. La ha acompañado en momentos importantes, como el estreno de su documental en Telecinco o a los conciertos homenaje a su madre.

También hemos podido verlo en la inauguración del museo en homenaje a Rocío Jurado que se ha abierto en Chipiona. Allí Fidel pudo constatar el gesto que tuvo su mujer con un bebé. Los sentimientos salieron a flor de piel.

Fidel Albiac, emocionado con el bebé en brazos de su mujer

Fidel Albiac tiene una asignatura pendiente en la vida: ser padre biológico. Lo fue, durante unos años de Ro y de David, los hijos de su mujer. Los menores convivieron varios años con su madre y con Fidel y él ejerció en todo momento como padre, cuando vivían con ellos.

Después de la tragedia familiar que separó a los menores para siempre de su madre, ella quedó sumida en una depresión y lo de ampliar la familia se descartó.

En la inauguración del museo de Chipiona a Fidel Albiac y a su mujer se les ha iluminado la mirada como nunca. Había una multitud agolpada a las puertas del museo para apoyar a Rociíto.

Ella se ha acercado a saludar a la gente y, en un gesto espontáneo, una mamá ha puesto en brazos de Rocío a un bebé de pocos meses. La emoción se ha desbordado y Rocío lo ha arropado con cariño y le ha dado un beso en la frente. Este momento tan especial ha sido captado por muchas cámaras y se ha viralizado por redes sociales.

Los comentarios no se han hecho esperar. "Una madre entregando a su bebé, que sabe que le dará una inyección de vitalidad, es lo más". También hay quien cuestiona el gesto y que se haga sin mascarillas.

Fidel no descarta tener un bebé con Rociíto

Hace un tiempo, Fidel Albiac y su mujer no tenían para nada pensado en tener un hijo juntos. Esencialmente porque el estado mental y anímico de Rociíto no era el óptimo. Ahora que está plenamente recuperada de su depresión, es algo que no se descarta.

De hecho, ella misma abría las puertas a quedarse de nuevo embarazada. "Dicho todo lo que ya está dicho y contado todo lo que está contado, habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa y nadie tiene el derecho de hacerte lo que a mí se me ha hecho. Creo que sí. Hay un cambio significativo y yo creo que sí.