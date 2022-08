Fidel Albiac confirma que el bebé que deseaba Rociíto llegará y sigue sin nombre

En el último año, Fidel Albiacha tenido que lidiar, todavía más, con estar en el foco mediático. No es para menos porque desde la emisión de la primera docuserie de su mujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, marcó un antes y un después en televisión.

A partir de entonces, las intervenciones en plató de Rociíto e incluso alguna vez del sevillano abundaron en la pequeña pantalla. Sin embargo, aunque su pareja lidia mejor estar en el punto de mira porque creció con ello, lo cierto es que Fidel Albiac prefiere mantenerse alejado de los medios de comunicación.

No obstante, por mucho que el padrastro de David Flores quiera optar por una vida discreta, indirectamente, siempre consigue que su entorno esté en el ojo del huracán. En esta ocasión, no ha sido la hija de 'La más grande' quien ha dado de que hablar, sino su hija, Rocío Flores.

Fidel Albiac, testigo de que un familiar ha confirmado la noticia

Hace unos días salió el rumor de que Rocío Flores quería convertirse en madre. A sus 25 años de edad, la influencer estaría pensando experimentar la maternidad al lado de su chicho, Manuel Bedmar.

Justamente lo confesó con motivo de la liposucción que se hizo hace unos meses. Y es que la joven vio que su famosa intervención daba mucho de que hablar, razón por la que empezó a hacer un "preguntas y respuestas" en su perfil de Instagram.

Fue ahí donde una seguidora le preguntó la duda que tenía sobre si la operación resultaría ser un problema en el futuro para quedarse embarazada. "La verdad que no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo saber la respuesta", le escribía.

Por otro lado, conocemos a la perfección que la sobrina de Gloria Camila está deseando tener un bebé porque ella misma afirmó hace algún tiempo que le gustaría ser madre joven.

Aunque las redes estallaron al conocerse la noticia, lo cierto es que muchos apuntaban que se trata de una teoría falsa. Además, el hecho de que la hijastra de Fidel Albiac no diera declaraciones al respecto, creaba aún más incertidumbre en el ambiente.

No obstante, pese a que Antonio David se encuentra alejado de las cámaras, concedió una entrevista en la que habló el mismo de este tema. Asimismo, el exguardia civil admitió que le encantaría ser abuelo, por esta razón, no dudó en comunicar las intenciones de su hija.

"Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real", decía sacando de dudas a todo el mundo. "Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”, explicaba.

Aunque Fidel Albiac sabe las enormes ganas que tiene la hermana de David Flores de dar ese gran paso. Lo cierto es que dijo que "ahora mismo" no entraba en sus planes convertirse en madre.

Por otro lado, lo más seguro es que la influencer quiera primero casarse con su enamorado antes de comprometerse a formar una familia. ¿Será el año que viene cuando Rocío Flores se anime a dar a luz a un miembro más de su familia? ¿O esperará a exprimir lo máximo posible su profesión?

Sin duda alguna, solo el tiempo lo dirá. Pero por el momento, tendremos que esperar si la joven quiere hacer abuelo a su padre.

Peligra la relación entre Rocío Flores y Marta Riesco

Mientras que este rumor sigue su curso, hay otro que también está cobrando cada vez con más fuerza. Nos estamos refiriendo a la supuesta mala relación entre Rocío Flores y Marta Riesco.

Y es que hace unos días, la hijastra de Fidel Albiac publicó una fotografía de ella en su perfil de Instagram. Como era de esperar, recibió un sinfín de comentarios positivos elogiando su belleza, entre ellos, se encontraban su tía Gloria Camila y la reportera. "Eh, ¿puedes ser y estar más preciosa?", decía la periodista.

La joven no dudó ni un instante en dedicarle un "te amo" junto a un corazón blanco. Por otro lado, respecto al comentario que le hizo la nueva novia de su padre, la influencer no le contestó. Un gesto que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible mal rollo entre ambas.