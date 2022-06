Fidel Albiac le confiesa a Rocío Carrasco que han perdido casi todo el dinero

Fidel Albiac es el principal apoyo de Rocío Carrasco y quien ha estado a su lado en los buenos y en los mejores momentos. Precisamente por este motivo está respaldándola ahora más que nunca, cuando todos sus planes no le han salido bien. Así, ahora ha informado a su mujer de que la segunda parte de su docuserie no va a ser tan rentable, económicamente hablando, como esperaba.

El hecho de que esta producción no se vaya a emitir en Telecinco si no en MiTele Plus ha sido un varapalo. Lo ha sido tanto por una cuestión de beneficios materiales como porque viene a dejar patente que Mediaset no cuenta con ella tanto como antes.

Fidel Albiac conoce la realidad económica del nuevo proyecto

El marido de Rocío Carrasco ejerce también como socio de ella en algún que en otro proyecto y es su principal asesor. Por esto, ha estado al frente de las negociaciones entre ella y La Fábrica de la Tele para lanzar la segunda temporada de la citada producción. Unas negociaciones que no están siendo tan beneficiosas para el matrimonio como se podía esperar.

El medio Informalia es el que ha desvelado que el hecho de que dicha producción vaya a emitirse únicamente en la plataforma de pago Mitele Plus reduce el beneficio esperado. Ha publicado que este hecho ha llevado a Fidel “a renegociar los términos del acuerdo con la productora”. De ahí que “previsiblemente reducirá en buena medida el caché de la hija de 'La Más Grande'”.

| GTRES

Eso sí, por el momento los implicados no han confirmado esta noticia que seguro que ha sido un varapalo. Como también lo ha sido para los numerosos seguidores de la madre de Rocío Flores. Y es que están indignados porque esta nueva entrega no se vaya a ver en abierto.

Pero no hay que olvidar que frente a este inesperado revés económico para ellos, sus finanzas van a experimentar, a pesar de todo, un revulsivo. Esto sucederá porque el próximo 1 de julio abrirá sus puertas el museo de Rocío Jurado, por el que la primogénita de la cantante recibirá una cantidad mensual. La percibirá por, entre otras, haber prestado trajes y objetos personales para dicho centro expositivo.

| GTRES

Fidel Albiac, expectante ante lo que pueda suceder

El abogado sevillano, a pesar del contratiempo citado, no descarta que en algún momento En el nombre de Rocío pueda verse en abierto. Todo dependerá de las audiencias que haya conseguido con su estreno este viernes. Dentro del Deluxe, a donde ha acudido la protagonista, se han emitido en Telecinco los dos primeros capítulos, los únicos que se podrán disfrutar gratuitamente.

En estos han quedado claras dos cosas. La primera es que Carrasco no está sola, pues va a contar con la presencia de numerosos familiares y amigos que la apoyan. Así, hemos podido ver a sus primas de Chipiona, a su tío Antonio Carrasco, a María Teresa Campos...

La segunda es que está dispuesta a echar por tierra las mentiras con su familia más mediática ha dicho sobre ella. Y para ello va a mostrar documentación y pruebas. Entre las más cruciales está un testamento anterior que hizo 'La Jurado'.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

De dicho testamento, por ejemplo, ha revelado que lo encontró tras fallecer su madre: “Yo tenía que vaciar todos los armarios de papeles, la mesita de noche y el buró. Y en uno de los cajones saco un papel doblado, un testamento diferente al oficial. Ahora mismo habrá quien se esté enterando de que existe eso y otros de que yo lo sé y lo tengo”.

“Mi madre pensaba que tenía que callarse muchas cosas y yo me he callado muchísimo, pero ya no me callo más. Te calles o no te calles te van a seguir dando palos. Por tanto, se acabó callarse”.