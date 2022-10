Fidel Albiac comprende al fin por qué ella no quiere darle hijos ni seguir con él

Fidel Albiac lleva semanas siendo testigo de la crisis sentimental que atraviesa el que fue viudo de 'La Jurado', Ortega Cano, con su actual mujer, Ana María Aldón. Una crisis que se ha acrecentado en los últimos días tras la entrevista que el torero ha concedido a El programa de AR. Y es que en ella ha tenido palabras totalmente desafortunadas hacia su pareja.

Como era de esperar, todo el mundo se le ha echado encima criticando su salida de tono. Eso sí, la más inflexible y rotunda ha sido Gema, la hija de Ana María. Esta ha dejado claro que no desea que el matrimonio continúe adelante ni tampoco que tenga más descendencia.

Fidel Albiac conoce la opinión de la joven

Fidel Albiac ha visto que en la mencionada entrevista del diestro este no dudó en atacarlo a él y a su mujer. A ella la acusó de mentir y a él de manipularla para que actúe como lo está haciendo ahora. Es más, dejó de manifiesto que iba a tomar medidas legales contra ellos por todo lo que están contando sobre su figura.

Sin embargo, Fidel es consciente de que lo que más llamó la atención de las declaraciones de aquel fue el momento en el que se dirigió a Aldón. Cuando se le pidió que le dedicara unas palabras de amor para poder arreglar su crisis, él dijo algo chabacano, burdo y fuera de lugar. Exactamente manifestó: “Te prometo una cosa: mi semen es todavía de fuerza, así que ¡vamos a por la niña!”.

Este comentario ha provocado que las redes sociales ardieran contra él y que le llovieran las críticas por todas partes. Y también ha traído consigo que Gema, la hija de Aldón, haya arremetido contra él de forma contundente. Esta ha entrado en directo en Sálvame para decir al respecto: “La verdad es que a priori cuando dijo eso no me lo podía creer”.

“Mi madre no es un útero, ella es una persona humana con sentimientos. Después, pensándolo mejor y más fríamente, me da mucha pena ver el deterioro que José está teniendo con los años. Hace diez años no era el mismo que es ahora”.

De la misma manera, ha afirmado con rotundidad: “Es un comentario muy machista”.

A esto ha añadido: “Me da pena y me da mucha rabia porque obviamente es el padre de mi hermano. Me da pena ver lo grande que era y que, poco a poco, se va achicando. Y me da rabia también lo que ha dicho de mi madre”.

“Sinceramente, creo que ni siquiera él era consciente de lo que estaba diciendo y de la repercusión que iban a tener sus palabras. Se ha quedado en su época gloriosa donde era el gran 'maestro'”.

Fidel Albiac sabe que ella quiere el fin de la relación

El yerno de 'La Jurado' se ha quedado estupefacto al ver que Gema no ha tenido pelos en la lengua al hablar del torero. Así, ha criticado su comentario desafortunado y, además, ha dejado claro que desea que Ana María rompa definitivamente con él. Lo ha hecho diciendo: “Yo no sé el porqué ella no se separa, porque en mi cabeza no cabe esto”.

“No entiendo cómo ella sigue ahí”. Incluso ha afirmado: “Sigo teniendo ganas de que la relación se termine, porque no va a llegar a ningún lado. Quiero que mi madre sea feliz y que salga de ahí”.

Fidel incluso ha sido testigo de que ella ha sido muy rotunda sobre que el matrimonio vuelva a tener otro hijo. Al respecto, ha declarado: “Cuando mi madre salió de Supervivientes, ella dijo que quería una niña y fue verdad cuando expuso que yo le había dicho que no lo hiciera. Yo le recomendé que no lo hiciera”.

“Ella me tiene a mí, a mi hija y a mi hermano, están Gloria y José Fernando. Somos una familia bastante numerosa ya”.