Fidel Albiac y el ataque de ansiedad que demuestra que la relación no puede seguir

Fidel Albiac no da crédito a todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Y es que, lo que menos se esperaba el marido de Rociíto es que una de las compañeras de su pareja iba a sufrir en directo un ataque de ansiedad.

Desde que la hija de 'la más grande' decidió regresar a la pequeña pantalla, se ha convertido en una parte fundamental dentro de La fábrica de la tele. Tanto es así que la productora ha decidido contar con ella para participar en sus dos últimos festivales audiovisuales.

El pasado 25 de mayo, Fidel Albiac pudo ver a su mujer cumplir uno de sus grandes sueños: regresar a las pasarelas. Carrasco se convirtió en una de las modelos de la Sálvame Fashion Week.

Tal fue la repercusión de ver a la televisiva participar en un evento como este que ahora los directores de Sálvame han decidido repetir jugada. El 23 de junio dio comienzo el Sálvame Mediafest, el festival de música de Mediaset España.

Y, como era de esperar, Rocío se ha convertido en uno de los fichajes de este nuevo programa de Telecinco. Aunque parece que su participación no ha sido del agrado de todos sus compañeros.

Fidel Albiac cree que esto no puede seguir así

Fidel Albiac se ha quedado sin palabras al escuchar los audios que Sálvame ha emitido este mismo martes, 28 de junio.

A escasas horas de que se celebrara la segunda gala de la primera edición de este festival de música, la dirección del programa hizo públicas las palabras con las que Lydia Lozano calificó la presencia de Rociíto. "Qué coño pinta esta aquí".

Y es que, la periodista no entendía por qué Carrasco estaba presente en todos los eventos del formato si no formaba parte del equipo de colaboradores.

Nada más hacerse eco, la mujer de Fidel Albiac dejó sus ensayos y se acercó hasta el plató para responder a la tertuliana. "En el fondo me ha hecho gracia. Me parece algo infantil. Es que no le puedo poner otro calificativo",

"Pero, ¿de verdad yo te pongo nerviosa?", le preguntó a continuación. "Relajada, la verdad es que no estoy", contestaba Lozano.

"Aunque tuvimos aquel problema en aquella ocasión que dijiste algo que era mentira, aun teniendo ese problema, yo siempre te he tratado con respeto, con cariño y nunca he tenido problemas", le respondió la televisiva.

"Lo dije ayer que, a pesar de nuestras circunstancias y aun teniendo cosas pendientes con la justicia, nos hemos comportado educadamente tanto en las fiestas de la productora como en casa de Teresa", añadió Lozano.

Fue entonces cuando la pareja sentimental de Fidel Albiac terminó de explotar. "Dices nos hemos tratado con respeto y educación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo no te tengo delante a ti, yo no hablo de ti en esos términos".

"Yo no sé si es educación o cordialidad o se puede tipificar como falsedad. Lo mío, falsedad, no, porque si tuviera algún problema te lo diría a la cara. Pero en ti me suena un poco a…".

Tras escuchar las duras palabras de su 'no compañera', Lydia Lozano decidió abandonar el plató al borde de un ataque de ansiedad. "Hasta aquí he llegado. He vivido cosas en las que no me he sentido bien y punto. Creo que mi educación ha sido impecable y no voy a remover nada".

"Habéis sacado audios. No sé puede tener conciencia en este plató con nadie. Me voy a mi casa. Yo no canto esta noche porque no se me puede hacer lo de la Fashion Week y esta noche igual. ¡Dejadme en paz! ¡Qué me voy!", dijo la periodista, dejando a Fidel Albiac sin palabras.